Spoiler Un posto al sole: Chiara e Nunzio di nuovo a Napoli

Dopo un breve periodo in cui si era “eclissata”, ora Chiara Petrone (Alessandra Masi) torna al centro della scena di Un posto al sole, e con lei ovviamente anche un Nunzio (Vladimir Randazzo) sempre più desideroso di starle accanto e di proteggerla.

Nella settimana che si sta aprendo, degno di nota è un momento di pericolo che i due piccioncini vivranno tra pochi giorni: un tentativo di rapina che il giovane Cammarota riuscirà a sventare ma che farà anche da apripista a una fondamentale decisione: è il momento di tornare a Napoli e di affrontare quello che c’è da affrontare!

Trame Upas: Chiara, processo sconvolgente?

Parliamo naturalmente del processo, che comincerà a inizio ottobre e che vedrà presente la Petrone, rientrata in città insieme al suo amato. Vi anticipiamo che l’inizio del dibattimento sarà piuttosto sconvolgente per Chiara, con Nunzio che farà però di tutto per non lasciarla sola. Fino a farle una sorta di “proposta inattesa”: si tratterà di qualcosa di romantico… o no?

In attesa di saperlo, ci trasferiamo su un’altra vicenda che tiene banco nella soap partenopea di Rai 3: occhio a Niko Poggi (Luca Turco), che tra pochissimo tempo andrà in tilt e potrebbe avere un crollo. Ma di questo vi parleremo presto in un altro post, continuate a seguirci…