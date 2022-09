Un posto al sole: Roberto e Marina in grave pericolo, chi li vuole morti? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Ferri e la Giordano rischieranno la vita!

Se ricordate, negli ultimi giorni vi abbiamo anticipato che – dopo l’attentato in cui ha perso la vita Susanna (Agnese Lorenzini) – qualcun altro a Un posto al sole avrebbe rischiato la vita. E il momento è già quasi arrivato, visto che tutto avverrà nell’ultima puntata della settimana che si va ad aprire.

Stavolta il rischio non riguarda il clan Giordano, che ha già ampiamente dato in tal senso, ma altri due personaggi importantissimi: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Occhio all’episodio in onda venerdì 16 settembre, in cui Ferri e la Giordano “ricevono un inatteso e gradito regalo, ma un’ombra minacciosa incombe sulla loro felicità“.

Trame Un posto al sole: Roberto e Marina a rischio, chi è il colpevole?

C’entra il non meglio identificato regalo in quello che accadrà? Comunque sia, la sensazione è che qualcuno sta per attentare alla vita dell’imprenditore e della sua amata, ma chi può essere e perché?

La domanda se la farà anche la polizia, che comincerà a investigare su quanto accaduto, mentre gli increduli e preoccupati abitanti di Palazzo Palladini reagiranno mostrando preoccupazione per Roberto e Marina. Tutti si chiederanno chi possa essere il colpevole, e certamente ce lo chiederemo anche noi telespettatori…

Certo è che negli ultimi giorni abbiamo già avuto qualche “sensazione strana“: sarà quella giusta o è un abile depistaggio degli autori? Vi anticipiamo che tanti saranno i sospettati, siete dunque pronti per la ricerca della verità?