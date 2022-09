Un posto al sole anticipazioni: torna Otello, ma andrà davvero contro Alberto Palladini?

Spoiler Un posto al sole: presto rivedremo Otello (Lucio Allocca)

Dopo tanti dolori e pericoli, un volto storico, rassicurante e amato di Un posto al sole sta per rifarsi vivo a Palazzo Palladini e, se avete letto le anticipazioni di fine settembre, già sapete di chi si tratta: Otello Testa!

Eh sì, il personaggio interpretato da Lucio Allocca è in procinto di riapparire nella soap partenopea di Rai 3. Riguardo a questa storyline, cerchiamo di scongiurare subito il rischio di un’eventuale confusione da parte dei lettori: il fatto che l’attrice Carmen Scivittaro – che interpretava Teresa Diacono, la moglie di Otello – sia venuta a mancare poco tempo fa non ha alcun collegamento con questa nuova linea, come alcuni hanno erroneamente pensato.

Trame Upas: Renato vuole mettere Otello contro Alberto ma…

Nella narrazione, insomma, Teresa al momento continua a risiedere a Indica (come accade ormai da anni) e suo marito rientra in scena per un normalissimo motivo legato a una trama che in questo momento è in corso a Upas. Detto questo, vediamo appunto di quale trama si tratta.

Tutto parte dall’intenzione di Alberto Palladini: le indicazioni per le prossime puntate ci dicono che “Alberto va avanti con il suo progetto di costruire una casa vacanze; a Palazzo Palladini però non tutti sono d’accordo e ci sarà qualcuno pronto a tutto pur di fermarlo“. Quel qualcuno, se non si fosse ancora capito, è Renato Poggi (Marzio Honorato).

Già. Quando Renato vorrà impedire i “piani immobiliari” di Alberto e non si vedrà spalleggiato in tal senso neanche dal figlio Niko (Luca Turco), richiamerà a Napoli Otello, nella speranza che almeno lui potrà fare qualcosa. Ma non è detto che l’iniziativa abbia successo: il Testa, conscio di come a Palazzo Palladini siano nel frattempo accaduti eventi ben più tragici di una casa-vacanze, inviterà tutti a prendere la cosa con una maggiore filosofia e, piuttosto, si godrà l’affetto dei suoi familiari e in particolare dell’adorata nipote Rossella (Giorgia Gianetiempo).