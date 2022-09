Spoiler Un posto al sole: la new entry Fabiana sarà interpretata da Valentina Corti

A Un posto al sole, le puntate della prima settimana dopo la pausa estiva sono state tutte dedicate in gran parte alla tragedia che si è abbattuta su Palazzo Palladini. Con l’arrivo della prossima settimana, però, ci sarà spazio anche per altre vicende, a cominciare da una novità di cui vi avevamo già accennato diverso tempo fa.

Iniziamo col dire che la novità in questione avrà il volto di Valentina Corti, un’attrice di cinema e tv che è già apparsa nel tempo in numerose fiction tra cui Un medico in famiglia tra il 2014 e il 2016. Quale ruolo interpreterà?

A tal proposito, dobbiamo focalizzarci sulla situazione tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci): un grande amore che ormai si è sfasciato, tanto che lei ha attualmente una relazione con il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). A ben pensarci, si sa invece poco o nulla del periodo che Saviani ha vissuto a Milano fino a qualche mese fa: avrà fatto conoscenze interessanti?

Trame Upas: Fabiana non sta simpatica a Rossella

Lo scopriremo a breve, perché a Upas irromperà Fabiana, una donna milanese (più giovane di Michele, da quel che si è capito) che sta per giungere in scena e sarà interpretata proprio dalla Corti. La nuova arrivata sembra destinata a portare un po’ di brio nella vita del giornalista: è all’orizzonte una nuova storia sentimentale o si tratta solo di un’amicizia?

Quel che è certo è che la new entry non mancherà di provocare qualche “problemino” a livello familiare: così come a Michele non è mai stato simpaticissimo Riccardo (Mauro Racanati), il boyfriend di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ora quest’ultima – almeno in una fase iniziale – non amerà particolarmente l’amica di suo padre. Scintille all’orizzonte?

Quel che è certo è che i numerosi estimatori della coppia Silvia & Michele, speranzosi che i due possano prima o poi tornare insieme, avranno da aspettare. Più poi che prima insomma, almeno a giudicare dalle trame che sembrano profilarsi…