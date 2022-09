Un posto al sole: Viola avrà un attacco di panico, ecco perché | Anticipazioni

Trame Un posto al sole: Viola non ritrova il suo equilibrio

Il tempo sta passando ma a Un posto al sole le condizioni psicologiche di Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) non sembrano migliorare. Dopo l’attentato che ha portato alla morte di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), la figlia di Ornella (Marina Giulia Cavalli) si è di certo ripresa fisicamente dopo i momenti di pericolo delle scorse settimane, ma ancora stenta a ritrovare il suo equilibrio. E ormai – come avevamo già segnalato in tempi non sospetti – è chiaro che le cose non andranno meglio nelle prossime puntate…

Nonostante l’amore della sua famiglia e dei suoi amici, infatti, Viola fa fatica soprattutto a ritrovare la quadra con il marito Eugenio (Paolo Romano), il quale ha cercato a modo suo di rassicurare la consorte ma lo ha fatto con metodi che alla Bruni junior non sono molto piaciuti, tipo l’idea di affiancarle Damiano (Luigi Miele) per proteggerla.

Spoiler Upas: qualcosa scatenerà l’ansia di Viola

Come andrà a finire? La sensazione che tra i due coniugi si stia creando una vera e propria frattura è forte, ma focalizziamoci su quanto avverrà nei prossimi giorni: accadrà qualcosa che trascinerà la nostra Viola in un forte stato d’ansia!

I dettagli li anticipa il settimanale Telepiù: già sappiamo che la ragazza sta tornando a insegnare, ma un giorno all’uscita da scuola sarà infastidita da due ragazzi in moto che le rivolgeranno ripetutamente degli sguardi minacciosi. Ciò basterà perché Viola venga colta da un forte attacco di panico!

In tale occasione, il malessere che ne scaturirà sarà attenuato dall’aiuto di Guido (Germano Bellavia), che si troverà in servizio in zona. Ma, in linea generale, è fin troppo chiaro che Viola è tuttora molto lontana dal ritorno a una vita serena. Prima o poi ne uscirà? E come?