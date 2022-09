Fidel Soria di Una vita in grave pericolo, spoiler

A furia di giocare col fuoco, Fidel Soria (Alejandro Siguenza) finirà per scottarsi. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’alto funzionario di Polizia sarà vittima di un attentato e rischierà di morire. Una situazione che preoccuperà tantissimo Lolita (Rebeca Alemany)…

Una Vita, news: Fidel e l’organizzazione “illecita” con Ramon

La faccenda comincerà a farsi incandescente nel momento in cui Aurelio Quesada (Carlos de Austria) scoprirà che Fidel e Ramon Palacios (Juana Navas) hanno creato un’organizzazione segreta per torturare gli anarchici e costringerli a confessare loro i prossimi crimini. Date le morti di Leonardo (Hector Hotones) e Fausto Salazar (Aitor Campo), avvenute proprio per volere dei due uomini, il Quesada userà quindi l’arma del ricatto per obbligare i due alleati a rapire e poi uccidere il “nemico” David Exposito (Aleix Rengel Meca)…

Se ci avete letto in precedenza, sapete però che fortunatamente David riuscirà a salvarsi nonostante il sequestro; ciò perché Aurelio verrà dichiarato morto in seguito ad un incidendo avvenuto nel suo laboratorio, dove era stato rinchiuso e legato da Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos). Ciò però non determinerà la fine della controversa storyline legata a Fidel…

Una Vita, trame: Lolita esorta Fidel a cambiare vita!

Eh sì: la storia avrà dei nuovi sviluppi grazie al “contributo” di Lolita, la quale scoprirà con sgomento che per mesi Fidel e il suocero hanno torturato diversi anarchici. Dopo aver dato modo al Soria di intuire che prova per lui un interesse che va oltre l’amicizia, la bottegaia spingerà il conoscente a ritornare sui suoi passi e smetterla di tentare ad ogni costo di farsi giustizia da solo per le morti della moglie Maria José e del figlio Alejandro.

Tale confronto si verificherà quando Lolita avrà la certezza del fatto che Fidel ha sequestrato un altro ragazzo che fa parte degli anarchici, andando contro il parere del “finanziatore” Ramon (il quale si sarà fatto da parte per via dei sensi di colpa nati in lui nei giorni del sequestro di David).

Una Vita, spoiler: l’attentato a Fidel!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, alla fine, Fidel si lascerà convincere da Lolita, motivo per il quale lascerà andare il giovane che teneva segregato dandogli l’opportunità di allontanarsi dalla città e rifarsi una vita altrove. Agendo in tale maniera, Soria andrà però incontro ad un grosso pericolo, visto che il ragazzo avrà modo di parlare con un suo alleato per tendere una trappola a Fidel.

Quale sarà il risultato? Fidel rischierà la sua vita perché verrà raggiunto da un colpo di pistola che gli verrà sparato in pieno petto dal complice del fanciullo che aveva liberato. Si salverà oppure pagherà con la vita per le sue scelte sbagliate?