Spoiler Una vita: la decisione di Azucena mette in crisi Guillermo

Piccolo problema in arrivo per Guillermo Sacristan (Julio Pena) nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita. Quando la sua relazione con Azucena Rubio (Judith Fernandez) sembrerà essersi assestata, un’improvvisa decisione della giovane rimetterà apparentemente in discussione tutto quanto…

Una Vita, news: Azucena vuole fare carriera nel mondo della danza

Una volta che il loro fidanzamento verrà accettato da Hortensia (Amaia Lizzarralde) e “sopportato” dal padre Pascual (Octavi Pujades), Guillermo spronerà Azucena a concentrarsi sulla sua carriera di ballerina, tant’è che la inviterà a presentarsi ad un’audizione nel teatro della città.

Tale prova verrà sabotata dal padre di Angel López-Saldaña (Ismael Abadal), l’ex pretendente di Azucena, ma Guillermo capirà subito che c’è “puzza di bruciato” e, grazie all’aiuto di Pascual, riuscirà a far sì che la sua amata abbia una seconda possibilità. Anche in questo caso, non tutto andrà però nel migliore dei modi…

Una Vita, trame: Azucena non passa l’audizione, ecco perché

Eh sì: possiamo infatti dirvi che, durante il secondo provino, Azucena commetterà un madornale errore e finirà per cadere a terra nel bel mezzo della sua esibizione. Ovviamente, la ragazza farà davvero fatica a trattenere la sua delusione, motivo per il quale comunicherà a Casilda (Marita Zafra) e a Guillermo che, probabilmente, non è la danza la strada che deve seguire per essere felice.

Come facilmente prevedibile, Guillermo tenterà di convincere Azucena a non mettere da parte il suo grande sogno, ma si pentirà di tale consiglio non appena la fanciulla penserà di fare un’audizione all’accademia di ballo di Parigi…

Una Vita, spoiler: le paure di Guillermo

Possiamo infatti anticiparvi che Guillermo non accoglierà col sorriso l’ipotesi ventilata da Azucena, perché ciò significherà doversi allontanare obbligatoriamente da lei data l’enorme distanza tra la Spagna e la Francia. Resta perciò da capire se il giovane Sacristan parlerà apertamente alla fidanzata della sua grande paura oppure se sceglierà ancora una volta di farsi da parte per permetterle di essere felice…