Spoiler Una vita: Dori e Felipe, inganno svelato!

Poco prima del gran finale di Una Vita, la coppia formata da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Dori Navarro (Leonor Martin) dovrà affrontare una grossa crisi che rischierà di minare seriamente il loro rapporto. Soprattutto quando l’infermiera confesserà all’ormai ex avvocato di essersi avvicinata a lui con l’inganno…

Una Vita, news: Dori mette fine alla sua relazione con Felipe

La storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui, dopo aver allacciato una liaison vera e propria con Felipe, Dori scoprirà di aver ottenuto la borsa di studio austriaca che tanto desiderava, motivo per cui dovrà lasciare Acacias nel minor tempo possibile. Anche se si sentirà in colpa nel confronti dell’Alvarez Hermoso, perché nel frattempo si sarà davvero innamorata di lui, la Navarro non vorrà accantonare l’idea di realizzarsi professionalmente e preferirà lasciare Felipe senza dargli alcun tipo di spiegazione in merito.

Ovviamente, l’uomo cercherà a più riprese di aver un colloquio chiarificatore con Dori, dato che sentirà che un amore grande come il loro non può finire da un momento all’altro. La diretta interessata sarà però abbastanza reticente a riguardo, tant’è che darà il suo benestare affinché il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) cerchi una sostituta in grado di prendersi cura di Felipe…

Una Vita, spoiler: Dori confessa tutta la verità a Felipe!

Occhio però ad una delle tante discussioni che si verranno a creare tra Felipe e Dori: al culmine di un confronto piuttosto acceso, la donna troverà finalmente il coraggio di essere completamente sincera con l’Alvarez Hermoso e gli confesserà di essersi avvicinata a lui perché aveva bisogno di studiare la psiche di una persona, coinvolta in un fatto tragico come l’attentato anarchico che gli è capitato.

In pratica, lo scopo di tutto ciò era redigere una relazione che desse a Dori l’accesso alla borsa di studio per entrare a far parte di un classe prestigiosa di psicanalisi in Austria.

Anche se la donna ribadirà più di una volta che non aveva minimamente preso in considerazione l’idea di innamorarsi di lui, come poi è effettivamente avvenuto, Felipe non sarà affatto felice all’idea di essere stato preso in giro fin dal primo momento della sua amata e non saprà più come comportarsi con lei.

Una Vita, trame: quale futuro per Felipe e Dori?

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Data la delusione per essere stato ingannato, Felipe deciderà di abbandonare Dori al suo destino e permetterà che si trasferisca in Austria senza lottare per il loro amore? La risposta arriverà in tempi brevi, dato che mancheranno pochissimi episodi all’ultimo episodio della telenovela quando il grande inganno verrà alla luce…