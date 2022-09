Spoiler Una vita: Gabriela fa visita a sua madre Genoveva

Fino all’ultimo episodio la telenovela Una Vita continuerà a regalare ai suoi numerosi telespettatori diversi colpi di scena. Uno di questi riguarderà la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido): quando ormai mancheranno soltanto dieci puntate al gran finale, la donna si troverà infatti ad interagire con Gabriela (Lydia Pavon), la figlia che ha abbandonato fin dalla nascita…

Una Vita, news: i sensi di colpa di Genoveva

Il personaggio di Gabriela verrà menzionato per la prima volta da Genoveva quando riceverà una chiamata dal cugino, che la metterà appunto al corrente del fatto che la zia Enriqueta, in punto di morte, ha confessato alla ragazza un segreto che, stando agli accordi presi con lei, avrebbe invece dovuto portarsi nella tomba.

A quel punto, la Salmeron non riuscirà a contenere il suo nervosismo, tant’è che finirà per inghiottire un intero flacone di sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) e perderà il bambino che aspetta dal marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Tuttavia, la storyline entrerà nel vivo quando l’uomo verrà ritenuto morto in seguito ad un incendio che scoppierà nei suoi laboratori…

Una Vita, trame: Marcelo e Luzdivina si pongono delle domande su Genoveva

Da un lato Genoveva non farà finta nemmeno per un secondo di soffrire per la morte di Aurelio, che aveva progettato di uccidere con la complicità di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) attraverso il gas tossico che il “defunto” voleva produrre per arricchirsi; dall’altro la cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) non potrà fare a meno di notare che la signora, fin dal giorno del suo aborto, osserva con tristezza un album di fotografie in cui appare una neonata dall’identità ignota.

Ovviamente, Luzdivina parlerà della questione con Marcelo, ma anche quest’ultimo non saprà dare una spiegazione in merito alla misteriosa faccenda. La stessa che troverà conclusione appena Gabriela si presenterà ad Acacias per parlare con Genoveva, ossia sua madre!

Una Vita, spoiler: Gabriela è la figlia di Genoveva…

Dal dialogo che si verrà a creare tra le due donne, emergerà infatti che Genoveva ha abbandonato Gabriela perché non poteva prendersi cura di lei dopo averla partorita, affidandola però alle cure della zia Enriqueta, che l’ha cresciuta come se fosse sua figlia. Nonostante l’abbandono, sarà però chiaro che la Salmeron ha sempre aiutato economicamente la consanguinea, facendole percepire costantemente dei soldi per la sua crescita e istruzione.

Proprio per questo, almeno nelle prime scene, Gabriela sembrerà non serbare alcun rancore nei confronti di Genoveva, dato che non le rinfaccerà la decisione che ha preso e sottolineerà che Enriqueta l’ha sempre trattata bene senza farle mai mancare nulla. Questo non placherà però i sensi di colpa della “cattivona”, che chiederà perdono alla figlia per non essere mai andata a trovarla, precisando che si è fatta prendere dal panico ogni volta che ha cercato di fare un passo verso di lei.

Insomma, di primo acchito sembrerà che Gabriela sia arrivata ad Acacias soltanto per conoscere la propria madre ed instaurare un rapporto con lei. Ma Genoveva potrà davvero fidarsi della ragazza?