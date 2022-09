Spoiler Una vita: Genoveva cerca di convincere Marcelo a restare ad Acacias

L’apparente morte improvvisa di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) manderà in crisi il fedele maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria). Non a caso, nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, l’uomo penserà di lasciare per sempre il quartiere di Acacias, ma la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà di tutto per convincerlo a restare al suo servizio…

Una Vita, news: la presunta morte di Aurelio

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias), farà credere ad Aurelio di essere disposto ad aiutare i chimici che ha assunto a riprodurre il gas tossico con cui vuole arricchirsi. Nel giorno prescelto per dare il via alla “rappresentazione”, Rodrigo darà però il via ad un piano pensato con la stessa Genoveva e, dopo averlo narcotizzato con del cloroformio, legherà Aurelio ad una corda e sprigionerà il gas letale prima di abbandonarlo al suo destino.

Ovviamente, Aurelio cercherà con ogni mezzo di difendersi ma finirà per innescare un incendio nel suo laboratorio. Marcelo dovrà dunque confermare il decesso del suo signore quando nella mano di un corpo completamente carbonizzato ci sarà l’anello appartenente alla dinastia del Quesada.

Una Vita, trama: Genoveva indifferente alla morte di Aurelio

In tal senso bisognerà fare attenzione alle successive mosse di Genoveva: ancora stordita dalla perdita del suo bambino, a cui lei stessa avrà dato il via tentando il suicidio, la Salmeron sarà totalmente indifferente alla morte di Aurelio e preciserà sia a Marcelo e sia alla cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) che non intende versare alcuna lacrima per la sua dipartita perché era un mostro capace di fare del male a chiunque.

Tuttavia, la cattivona della telenovela si troverà a dover gestire una vera e propria emergenza quando Marcelo si presenterà da lei per comunicarle che intende lasciare Acacias e dunque la sua professione di maggiordomo, ciò non appena verrà celebrato il funerale di Aurelio. Una decisione che l’uomo prenderà poiché sentirà di aver fallito con la missione affibbiatagli dal defunto Salustiano Quesada, visto che non sarà riuscito a proteggere né Aurelio e né il bambino che la Salmeron portava in grembo.

Una Vita, spoiler: Genoveva vuole che Marcelo resti al suo servizio e…

Partendo da questi presupposti, possiamo però anticiparvi che Genoveva non vorrà affatto rinunciare ai servizi di Marcelo, dato che le avrà salvato due volte la vita dimostrando di esserle fedele, anche andando contro il parere di Aurelio. Proprio per questo, la Salmeron farà leva sulla benevolenza che Luzdivina sente nei riguardi del maggiordomo per chiedere il suo aiuto, al fine di convincere il maggiordomo a restare ad Acacias.

L’alleanza tra le due donne si rivelerà efficace? Oppure Marcelo, visibilmente amareggiato per la “triste” fine di Aurelio, andrà dritto per la sua strada e lascerà il rione?