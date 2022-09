Spoiler Una vita: lo “strano” comportamento di Maruxiña

Come si comporterà la domestica Maruxiña (Isabel Garrido) appena scoprirà che il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) tradisce in continuazione la moglie Alodia Exposito (Abril Montilla)? La risposta arriverà nel corso delle ultimissime puntate italiane di Una Vita, appena l’inserviente si troverà ad assistere ad un incontro ravvicinato tra l’uomo e la sua amante…

Una Vita, news: Maruxiña parla di Ignacio a Servante e a Jacinto

Come abbiamo già avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, Maruxiña assisterà ad un incontro tra Ignacio e la sua amante che avverrà in un luogo appartato del quartiere di Acacias. A quel punto, la donna non saprà come comportarsi di fronte a tale visione e penserà bene di dire a Servante (David V. Muro) e a Jacinto (Jona Garcia) che il medico tradisce la consorte, per avere un consiglio da loro su come debba comportarsi.

Dato che saranno entrambi a conoscenza delle tresche del Quiroga, i due uomini sproneranno però la ragazza a farsi gli affari suoi, sottolineando che Ignacio non è di certo il primo signore che tradisce la moglie e ricordandole che è bene non mettersi negli affari dei ricchi borghesi. Nonostante ciò, Maruxiña non riuscirà a restare tranquilla ed inizierà a comportarsi in maniera decisamente bizzarra…

Una Vita, spoiler: Maruxiña comincia a comportarsi “male” con Ignacio

Eh sì: oltre a mostrare un’empatia mai avuta prima nei riguardi di Alodia, che insospettirà parecchio Casilda (Marita Zafra) per via dei precedenti contrasti avuti con lei, Maruxiña inizierà ad essere intollerante ad ogni richiesta di Ignacio, tant’è che rifiuterà in più occasioni di stirare i suoi indumenti.

C0me se non bastasse, nel bel mezzo di un pranzo, l’inserviente rovescerà del vino sul Quiroga, cosa che farà andare su tutte le furie Alodia, intenta a sottolineare che un dottore come lui non può di certo andare in giro con una camicia macchiata. Insomma, anche se sceglierà la via del silenzio, Maruxiña non potrà fare a meno di compiere una serie di “dispettucci” ad Ignacio.

Una Vita, trame: José Miguel comincia ad osservare Maruxiña e…

Una piccola antipatia “improvvisa” che innescherà i sospetti di Josè Miguel (Manuel Bandera) e Bellita (Maria Gracia), che chiederanno alla loro dipendente che cos’abbia contro Ignacio. Una volta messa con le spalle al muro, la ragazza sceglierà di parlare oppure continuerà a tergiversare sulla questione?

Per ora possiamo anticiparvi che a questo punto della narrazione Ignacio e Alodia saranno sul punto di trasferirsi nell’appartamento che stanno ormai costruendo da diversi mesi. Il trasloco salterà a causa di Maruxiña oppure succederà qualcos’altro?