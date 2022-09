Spoiler Una vita: il rammarico di Ramon Palacios, David lo perdonerà?

Quando mancheranno pochissime puntate all’epilogo italiano di Una Vita, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione al sequestro di David Exposito (Aleix Rengel Meca), il falso marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias). Com’è già noto, l’uomo verrà infatti rapito da Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandra Siguenza), che verranno costretti da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ad ucciderlo per evitare che possa parlare ad altri della “società” che hanno fondato contro la legge per liberarsi degli anarchici. La storyline avrà però un lieto fine…

Una Vita, news: il sequestro di David!

David verrà rapito proprio mentre starà cercando di lasciare Acacias al fianco di Valeria. Quest’ultima riconoscerà tra i sequestratori Fidel, motivo per cui darà subito l’allarme a Lolita (Rebeca Alemany), che farà fatica a credere alla sua tesi salvo poi scoprire che il funzionario di polizia l’ha presa in giro facendole credere che, al momento del sequestro, fosse lontano da Acacias per via di un viaggio di lavoro.

A quel punto, la bottegaia penserà di inseguire Fidel per capire se sia invischiato in qualcosa di losco che ha a che fare con la sparizione di David ed arriverà nel luogo del sequestro proprio mentre Ramon sparerà un colpo (per fortuna a vuoto) contro il pover’uomo. A quel punto Lolita verrà colta da una vera e propria crisi di nervi, tant’è che il Palacios dovrà immediatamente portarla in ospedale per prestarle soccorso, ma intanto una notizia teoricamente triste salverà David da morte certa…

Una Vita, trame: Ramon e Fidel decidono di risparmiare David!

Eh sì: contemporaneamente a questa vicenda, Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) riuscirà infatti ad intrappolare Aurelio nel laboratorio, dove sgancerà il gas tossico che tanto desiderava produrre per metterlo in commercio ed arricchirsi. Nel tentativo di liberarsi, il Quesada farà dunque cadere del liquido infiammabile per terra ed innescherà un vero e proprio incendio nella struttura. Nel giro di qualche ora, Aurelio verrà così dichiarato morto, dato che verrà rinvenuto un cadavere, completamente carbonizzato, che avrà in un dito l’anello dei Quesada.

Data questa circostanza, Ramon e Fidel decideranno quindi di lasciare libero David, che prometterà allo stesso Soria di non rivelare nemmeno a Valeria per quale ragione lo abbiano sequestrato. Un patto che l’uomo rispetterà in parte, visto che appena riabbraccerà la Cardenas le lascerà intendere che i due uomini hanno agito così poiché ricattati dall’ormai defunto Aurelio!

Una Vita, spoiler: Ramon chiede perdono a David!

Ovviamente, appena verrà rimesso in libertà, David avrà modo di rincontrare per le strade di Acacias anche Ramon. Quest’ultimo, con le lacrime negli occhi, chiederà dunque perdono al suo interlocutore per come si sarà comportato, specificando che ha agito così per paura che il Quesada potesse fare del male a Lolita e Moncho. Un dolore che non avrebbe potuto sopportare, dato quello successo cinque anni prima ad Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco).

Dopo aver sottolineato che anche lui ha fatto cose delle quali si è pentito, evidenziando che Aurelio era un vero e proprio mostro, David stringerà la mano di Ramon e tra i due scoppierà la pace. Chiarito ciò, l’Exposito riavvierà i preparativi del suo trasferimento con la Cardenas in America, che programmerà il giorno del funerale di Aurelio. Chissà se stavolta la “fuga” andrà a buon fine…