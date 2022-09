Spoiler Una vita: Hortensia e Pascual, segreto svelato!

Anche se farà di tutto per nascondere di aver cominciato una relazione con Pascual Sacristan (Octavi Pujades), Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) verrà colta in flagrante dalla sorella Rosina (Sandra Marchena) mentre starà baciando appassionatamente il bell’imprenditore. Una svolta che arriverà nelle ultime puntate italiane di Una Vita.

Una Vita, news: comincia la relazione tra Pascual e Hortensia

Pascual comprenderà che è arrivata l’ora di voltare pagina e, anche se sarà ancora profondamente scosso dalla morte della moglie Amelia, deciderà di seguire un consiglio di mamma Inma (Inma Sancho), che lo spronerà a lasciare entrare nuovamente l’amore nella sua vita.

Proprio per questo, il Sacristan farà chiarezza sui suoi sentimenti e si farà avanti con Hortensia. A quel punto, i due non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione e si scambieranno un lungo e focoso bacio. Ma quel momento tanto intimo sarà l’inizio di un vero e proprio “incubo” per Pascual…

Una Vita, trame: Hortensia fa di tutto per mantenere segreta la storia d’amore con Pascual

Eh sì: Hortensia avrà paura di essere giudicata male dai vicini, da Rosina e soprattutto dalla figlia Azucena (Judith Fernandez) per tutte le volte che si sarà posta contro il fidanzamento con Guillermo (Julio Pena) pur essendo attratta dal consuocero; quindi la donna non vorrà proprio sapere di rendere ufficiali i suoi sentimenti per Pascual, tant’è che gli chiederà di mantenere segreto il fatto che si stanno frequentando.

In un primo momento Pascual accetterà tale condizione e inizierà una serie di incontri clandestini con Hortensia che avverranno in casa di Rosina e Liberto (Jorge Pobes). Col trascorrere delle settimane, però, l’uomo si sentirà ridicolo a comportarsi come un ragazzino e dirà alla Rubio che è necessario fare una riflessione seria sul loro rapporto, che non può di certo continuare sulla via della clandestinità.

Sta di fatto che Hortensia non vorrà proprio saperne di passare allo step successivo e farà una vera e propria piazzata a Pascual al ristorante quando si renderà conto del fatto che Rosina sta cominciando a sospettare qualcosa sul suo legame con l’uomo. Ovviamente, tutto ciò non piacerà affatto al Sacristan, che affronterà la “compagna”…

Una Vita, spoiler: Rosina becca Pascual e Hortensia mentre si baciano!

Il litigio tra i piccioncini si concluderà dunque con una grossa sorpresa: possiamo anticiparvi che Hortensia riuscirà con fatica a farsi perdonare da Pascual chiedendogli ancora del tempo prima di ufficializzare il loro rapporto. Ma, proprio allora, Rosina arriverà nella stanza dopo aver finto di uscire e coglierà la sorella e il ristoratore mentre si staranno baciando!

Un vero e proprio imprevisto che costringerà Hortensia a vuotare il sacco (almeno con Rosina). Ma come andrà a finire questa “simpatica” vicenda sentimentale?