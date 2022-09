Una vita, cast: chi è Gonzalo Ramos, che interpreta Rodrigo Lluch

Una vita: conosciamo l’attore che dà il volto a Rodrigo (Gonzalo Ramos)

Nelle recenti puntate di Una vita, il pubblico di Canale 5 ha potuto finalmente fare la conoscenza di Rodrigo Lluch, il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias) rifugiatosi in Germania per sfuggire alle grinfie del perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria), quest’ultimo già da tempo sulle sue tracce per estorcergli con la forza la formula di un pericolosissimo gas tossico.

Dopo essere stato rintracciato da Genoveva Salmerón (Clara Garrido), Rodrigo è riuscito a riabbracciare la consorte, la quale nel frattempo si è sempre più avvicinata al suo protettore David Exposito (Aleix Rengel Meca). Quali saranno dunque i risvolti che prenderà questa ingarbugliata trama? In attesa di scoprirlo, scopriamo chi è Gonzalo Ramos, interprete di don Rodrigo Lluch in questa ultima entusiasmante stagione di Una Vita.

Una vita: la carriera di Gonzalo Ramos (Rodrigo)

Gonzalo Ramos nasce a Madrid il 19 settembre del 1989 da una famiglia benestante. Fin da bambino, il suo sogno è sempre stato quello di diventare attore, un desiderio che, dato il proficuo studio nelle migliori accademie di recitazione della capitale, si trasforma in realtà quando nel 2006, a soli 17 anni, debutta sul piccolo schermo grazie a un ruolo da comprimario nella serie tv Hospital Central. Successivamente è ancora in televisione, dove interpreta diversi ruoli di secondo piano in alcune tra le più importanti produzioni nazionali: in quegli anni lavora infatti nella fiction Los hombres de Paco e nella serie Hay que vivir, esperienze che arricchiscono il bagaglio professionale e del giovane attore, il quale nel 2008 esordisce al cinema nella piccola El guardavías.

Nello stesso anno, Ramos riceve altresì la prima scrittura per un personaggio di primo piano: viene scelto appunto per dare vita a Julio nella serie tv di successo Fisica o chimica. A seguito della notorietà raggiunta, Gonzalo prende parte alla mini serie The Interceptor, al film We Die Young e soprattutto alla soap opera Acacias 38 (Una vita), dove, con il ruolo di Rodrigo Lluch, fa parte del cast principale della stagione finale della telenovela.

Non c’è però solo il lavoro per l’attore, che nel 2013, in gran segreto, ha convolato a nozze con la soprano portoghese Sofia Escobar. Da questo amore nel 2014 è nato Gabriel, il primo figlio della coppia.