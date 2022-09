Roberta Di Padua di Uomini e donne, le novità

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, protagonista a centro studio sarà una storica coppia della trasmissione formatasi nelle scorse edizioni del programma. Parliamo di Davide Donadei e Chiara Rabbi i quali, dopo una storia durata quasi due anni, hanno interrotto bruscamente la relazione nelle scorse settimane.

A seguito di un confronto durato qualche minuto, scopriremo che il Donadei attualmente sta frequentando la dama del trono over Roberta Di Padua, tornata proprio in questa registrazione nel salotto più famoso d’Italia. La notizia, come vedremo, non sorprenderà più di tanto pubblico e opinionisti, benché alla fine la Di Padua rivelerà di essere interessata anche ad Alessandro Vicinanza (il quale la inviterà a uscire a cena con lui).

Uomini e donne over: Ida chiude con Alessandro

Occhio anche a quello che succederà nel parterre maschile, con Riccardo e Armando che daranno vita a un litigio nato a seguito di alcune parole al vetriolo dell’Incarnato, che farà presente al Guarnieri di aver preso soltanto pali dall’inizio di questa stagione.

Attenzione anche alle peripezie amorose di Ida Platano, che, dopo solamente poche settimane, chiuderà per la seconda volta la relazione con Alessandro Vicinanza. Riuscirà la dama bresciana a trovare l’amore in questa edizione? Per scoprirlo, non resta che seguire dal lunedì al venerdì le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.