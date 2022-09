Uomini e donne anticipazioni: per Gemma un nuovo pretendente?

Spoiler Uomini e donne: il ritorno di Isabella e Fabio

A breve a Uomini e Donne farà ritorno eccezionalmente una delle coppie più amate formatesi all’interno del programma nelle passate edizioni. Si tratta di Isabella e Fabio, che dopo le nozze dello scorso maggio hanno deciso di aggiornare il pubblico di Canale 5 riguardo alla loro relazione.

Nella stessa registrazione si è palesato nel salotto più famoso della televisione italiana anche un nuovo pretendente per Gemma Galgani, rimasta sola dopo la delusione patita con Didier e pronta a rimettersi in gioco con un nuovo corteggiatore. Non mancheranno inoltre le solite stilettate dell’opinionista Tina Cipollari, che consiglierà alla Galgani di farsi visitare da un medico…

News Uomini e donne: le ultime sul trono classico

Riguardo al trono classico, sarà finalmente il momento delle primissime esterne delle due troniste. Lavinia infatti sarà impegnata in un’uscita con il corteggiatore Alessio mentre Federica sceglierà di portare con sé più di un ragazzo, in modo da riuscire a conoscere quanti più pretendenti possibili.

Occhio anche al percorso del discusso tronista Federico: quest’ultimo, in puntata, manifesterà più di un apprezzamento per Carola, la quale ricambierà le parole d’affetto del Dainese. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset.