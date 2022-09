Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo corteggia Federica ma…

Spoiler Uomini e donne: le novità su Riccardo Guarnieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il fortunato dating show condotto da Maria De Filippi, le luci dei riflettori saranno puntate tutte su Riccardo Guarnieri. Il cavaliere originario della Puglia deciderà infatti a sorpresa di concludere la frequentazione intrecciata con una dama scesa per lui in trasmissione.

Questa scelta, però, non sarà presa bene dal parterre femminile, che rimprovererà al Guarnieri di non avere intenzione di trovare davvero l’amore. Contemporaneamente, Riccardo rivelerà di essere interessato alla tronista Federica Aversano, creando in questo modo stupore sia nel pubblico e sia negli opinionisti.

Uomini e donne: Federica rifiuta il corteggiamento di Riccardo

Benché lusingata dall’interessamento mostrato dal cavaliere, Federica rifiuterà il corteggiamento di Riccardo. A questo punto, Maria De Filippi proporrà al Guarnieri di provare il tutto per tutto con la Aversano e di trasferirsi nel parterre del trono classico per provare a conquistare il cuore della bella tronista. La padrona di casa specificherà però che, nel caso fosse andato male il corteggiamento, Riccardo avrebbe dovuto lasciare per sempre la trasmissione.

A quel punto, il tarantino deciderà di tirarsi indietro e di declinare la proposta di Maria, lasciando intendere di non avere più intenzione di provare a sedurre Federica.