Spoiler Uomini e donne over: Roberta inizia a frequentare Alessandro

A Uomini e Donne, è in procinto di formarsi una una nuova inaspettata coppia. Tornata da qualche giorno in trasmissione, Roberta Di Padua inizierà a breve a frequentare Alessandro Vicinanza, reduce dalla fine della sua relazione con Ida Platano.

Tra il cavaliere salernitano e l’ex compagna di Riccardo Guarnieri scoccherà immediatamente la scintilla, benché né il pubblico né tantomeno gli opinionisti daranno grande fiducia a questa storia. In ogni caso, i due decideranno di non pensare ai dubbi provenienti dallo studio e dichiareranno di volersi vedere a cena per approfondire la conoscenza. Riuscirà stavolta Roberta a trovare finalmente l’uomo della sua vita?

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Ida fa scendere un nuovo corteggiatore

Intanto, a centro studio si consumerà un aspro confronto che vedrà protagonisti Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Gemma Galgani. Tutto nascerà quando Maria De Filippi chiederà al Guarnieri di indicare i pregi di Ida: una richiesta che scatenerà la commozione del cavaliere originario di Taranto, secondo la padrona di casa ancora molto interessato alla Platano. Nel marasma generale si inserirà anche Gemma: quest’ultima appoggerà strenuamente le istanze dell’amica, che farà fatica a credere alla buona fede dell’ex fidanzato.

Successivamente, la dama bresciana deciderà di far scendere in studio un nuovo corteggiatore e ciò farà storcere il naso a Riccardo, che in un impeto di rabbia aggredirà verbalmente l’uomo. Come finirà questa vicenda? Per scoprirlo, occhio alle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.