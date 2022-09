Uomini e donne ricomincia oggi, 20 settembre | Anticipazioni

A partire da questo pomeriggio (20 settembre) su Canale 5 torna Uomini e Donne, lo storico talk show dei sentimenti che quest’anno spegne ventisette candeline. Alla conduzione l’immancabile Maria De Filippi, coadiuvata come da tradizione dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Poche le novità a cui assisteremo in questa nuova edizione, che registra un parterre quasi tutti confermato, a partire da Gemma Galgani, la longeva dama del trono over che anche quest’anno sarà presente nel salotto più famoso d’Italia alla ricerca dell’uomo della sua vita. Sempre sul fronte femminile, occhio alle dinamiche che innescherà il ritorno in pompa magna di Roberta Di Padua, la quale, dopo un anno di assenza, tornerà a dare filo da torcere a molti cavalieri della trasmissione.

Uomini e donne: Federica Aversano nel trono classico

Immancabili sorprese le riserverà anche il trono classico, che in questa prima parte di stagione vedrà la presenza di due uomini e altrettante donne. Luci puntate in particolare su Federica Aversano, reduce dal percorso all’interno del trono di Matteo Ranieri, conclusosi con il deludente e inaspettato no da parte del bel tronista ligure.

Riuscirà l’estroversa casertana a ritrovare la felicità dopo le numerose delusioni che a suo dire le hanno fatto perdere fiducia nell’amore? Anche in questo caso sarà il tempo a esprimersi. Nel frattempo l’appuntamento è fissato a questo pomeriggio a partire dalle 14.45 per la prima imperdibile puntata di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Mediaset.