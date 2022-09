Verissimo 24 e 25 settembre: le interviste di Silvia Toffanin in questo fine settimana

Nuovo weekend alle porte e dunque nuovo doppio appuntamento con Verissimo. Ecco cosa vedremo sabato 24 e domenica 25 settembre nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, stando alle anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset:

Sabato Silvia Toffanin accoglierà in studio una coppia irresistibile, quella formata da Pio e Amedeo, dal 28 settembre su Canale 5 con una nuova edizione di “Emigratis”. Sposini freschissimi di nozze, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Nicole Daza, rivivranno le emozioni del loro matrimonio. E ancora, in studio l’intenso racconto dell’attrice Rosalinda Cannavò. Infine, per la prima volta a Verissimo la storia di Eva Robin’s e tutta la grinta di Irene Grandi.

Verissimo: gli ospiti di sabato e domenica