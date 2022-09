Viola come il mare, cast: Can Yaman è Francesco Demir

La stagione delle fiction Mediaset si apre con Viola come il mare, la nuova serie tv in sei puntate targata Lux Vide. Già vi abbiamo parlato della protagonista femminile (Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi), mentre il principale ruolo maschile è quello dell’ispettore capo Francesco Demir. A prestargli il volto è il popolarissimo attore turco Can Yaman, conosciuto dal pubblico italiano per via delle tante serie che l’hanno visto al centro della scena negli ultimi anni. Ecco la scheda ufficiale del personaggio:

Madre italiana e padre turco, Francesco Demir ama due cose. Palermo, la città in cui vive da molti anni, e il suo lavoro. È l’Ispettore Capo di Polizia e ha un talento innato, che gli consente anche di prendersela con calma, tanto ha già la risposta in tasca. Impulsivo, fisico, ma soprattutto refrattario alle regole. Non ci pensa due volte quando si tratta di raggiungere l’obiettivo, anche se questo significa andare contro ogni regolamento e saltare le procedure, cosa che spesso finisce per metterlo nei guai.

In realtà Demir ama anche una terza cosa: le donne. Tutte. Ama soprattutto provarci con loro ed è anche maledettamente bravo. Schietto, provocatorio, adulatore. E sincero. Lui non ti promette il grande amore per poi fregarti, non ti dice “ti sposerò” solo per portarti a letto. Francesco semplicemente non crede nelle relazioni stabili e nel matrimonio, esattamente il contrario di Viola che invece sogna l’amore e cerca il suo “per sempre”.

L’appuntamento con Viola come il mare è ogni venerdì in prima serata (per sei settimane) su Canale 5.