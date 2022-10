AMICI 21, cosa succede nella puntata di OGGI (domenica 9 ottobre)

Oggi (9 ottobre) alle 14.00 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Amici. Il talent, che sta vivendo la sua fase pomeridiana, ci terrà compagnia nuovamente di domenica e dunque scopriamo insieme cosa vedremo. Come ogni puntata ci saranno delle classifiche di gradimento, giudicate da artisti di fama nazionale e internazionale.

Per il canto sarà Giorgia a stilare la propria classifica, mente per il ballo il coreografo Little Phil. Per Giorgia gli ultimi in classifica saranno Andre e Niveo, che infatti andranno direttamente in sfida. Per il ballo, invece, il coreografo Little Phil metterà all’ultima posizione la ballerina Maddalena. In questa gara di danza non sarà protagonista il ballerino Mattia, il quale invece dovrà mettersi alla prova con una coreografia della maestra Alessandra Celentano.

Amici anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Ci sarà spazio per una sfida tra il ballerino Gianmarco e una ragazza esterna, ovvero Claudia. Se da un lato il titolare di danza vincerà la sfida, dall’altro Claudia sarà richiamata in studio dal maestro Raimondo Todaro, il quale vorrebbe sostituirla con l’allieva Asia. Per quanto riguarda il canto vedremo un’altra sfida, stavolta il protagonista sarà il cantante Piccolo G, il quale vincerà.

Saranno poi ospiti anche Sangiovanni e l’attrice Diana Del Bufalo. Questo e molto altro vedremo nel corso della puntata di oggi pomeriggio, con la conduzione di Maria De Filippi, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.