Oggi pomeriggio su Canale 5, alle 14.00, con la conduzione di Maria De Filippi, andrà in onda una nuova puntata di Amici. Il talent, ancora agli inizi della propria fase pomeridiana, è pronto a tenerci nuovamente compagnia. Andiamo a scoprire insieme cosa vedremo.

Si partirà, come oramai è consuetudine, con la classifica di gradimento dei cantanti di un noto artista, che in questo caso è Nek. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato gli allievi di canto, deciderà di mettere all’ultimo posto NDG, il quale andrà in sfida.

Amici anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Vedremo anche una classifica di ballo, giudicata dall’étoile Eleonora Abbagnato, la quale indicherà i ballerini Mattia e Asia come ultimi in classifica. Se da un lato Mattia riceverà il totale appoggio da parte del proprio professore di riferimento (Raimondo Todaro), dall’altro per quanto riguarda la ballerina Asia sarà il pubblico da casa a decidere se continuerà o meno la propria permanenza all’interno della scuola.

Ci sarà poi un’altra gara di ballo, stavolta incentrata sull’appeal, e a deciderla sarà l’ex allievo e ora professionista Sebastian. Ospite di puntata il cantante Alex, ex concorrente della scorsa edizione del talent. Questo e molto altro, dunque, andrà in onda oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset.