Amici, anticipazioni puntata di domenica 30 ottobre 2022

Oggi (domenica 30 ottobre) andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici. Il programma, presentato da Maria De Filippi, è pronto a tenerci compagnia anche questa domenica pomeriggio. Scopriamo insieme cosa succederà.

La prima cosa da evidenziare è l’eliminazione della ballerina Asia (che finora occupava il “banco del pubblico”). La ragazza, tramite un televoto, è stata purtroppo eliminata. Non solo, ci sarà anche una seconda eliminazione e stiamo parlando del cantante Andre, uscito dopo una sfida.

Amici anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Ci saranno poi come sempre le classifiche: quella di canto, giudicata da Tommaso Paradiso, e quella di ballo, con protagonista il coreografo Garrison. Come sappiamo gli ultimi delle classifiche subiranno una penalità, o sfida o messa in discussione del banco.

A proposito del ballo, vedremo anche una gara di improvvisazione, giudicata dall’ex professionista del talent Marcello Sacchetta. Inoltre ci saranno delle sfide sia di danza che di canto. Ospite di puntata Giordana Angi, ex allieva del programma. Questo, e molto altro, è ciò che vedremo oggi alle 14.00 sulla rete ammiraglia Mediaset.