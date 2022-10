Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 11 ottobre 2022

I Forrester fanno muro unito contro Sheila (Kimberlin Brown), non volendo avere più niente a che fare con lei: madre biologica di Finn (Tanner Novlan) o meno, sono i Finnegan la sua famiglia. La Carter viene cacciata ma è decisa a far parte della vita di figlio e nipote. Li Finnegan (Naomi Matsuda) è visibilmente contrariata con suo marito Jack (Ted King), reo di non averle mai detto di essere stato contattato in passato da Sheila…