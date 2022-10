Beautiful, anticipazioni 13 ottobre 2022: Sheila è sicura che Finn già le voglia bene…

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 13 ottobre 2022

Fingendosi un addetto di laboratorio, Sheila (Kimberlin Brown) riesce con l’inganno ad ottenere il numero personale di Finn (Tanner Novlan), a cui scrive un messaggio. Sebbene Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) desideri che lui non abbia contatti con la Carter, Finn finisce per risponderle con un emoticon a forma di cuore, che non fa altro che alimentare le aspettative di Sheila (certa che Finn già le voglia bene).

I Forrester incaricano Carter (Lawrence Saint-Victor) di richiedere un urgente ordine restrittivo che imponga a Sheila di stare lontano dai membri della famiglia. Inoltre i documenti per il divorzio di Quinn (Rena Sofer) ed Eric (John McCook) sono pronti: servono solo le ultime firme.