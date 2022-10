Beautiful, anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 17 a sabato 22 ottobre 2022

Finn, Paris e Zende prendono provvedimenti per tenere lontana Sheila. Carter chiude con dolore la sua relazione con Quinn, che torna a casa da Eric.

Steffy, Ridge, Finn e i suoi genitori parlano di Sheila e di quanto sia bugiarda e pericolosa. Lei intanto studia un piano per riavvicinarsi alla famiglia, ritenendo che Finn sia suo figlio e Hayes suo nipote.

Paris ripensa alla promessa che ha fatto a Finn, di non dire a Steffy che Sheila lo ha contattato, temendo che non sia giusto nasconderglielo. Steffy ripete per l’ennesima volta a Finn che Sheila è pericolosa e non deve mai contattarla.

Spoiler Beautiful: la proposta di Sheila a Jack

Quinn torna a casa da Eric. Dopo una bella serata, lui finge di addormentarsi sul divano per non andare a letto con lei. Jack va a trovare Sheila.

Jack va a trovare Sheila e le dice di lasciare la città, ma lei rifiuta e dalla loro conversazione si viene a sapere che Finn è il figlio naturale di Sheila ma anche di Jack.

Il ritorno di Sheila ha gettato la famiglia Forrester nel panico e ha incrinato diversi equilibri. La donna va a parlare con Jack e gli fa una proposta.

Sheila chiede a Jack di poter conoscere suo nipote Hayes, in cambio del suo silenzio, perché lui in realtà è il padre naturale di Finn.

Steffy deve partire per San Francisco per un impegno di lavoro e allontanarsi dalla sua famiglia le mette ansia. Finn la tranquillizza e la esorta a riprendere la sua vita dopo la nascita di Hayes.