Beautiful, anticipazioni 21 ottobre 2022: Sheila e Jack erano amanti

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 21 ottobre 2022

Nonostante la serata romantica, Eric Forrester (John McCook) evita di dormire con Quinn (Rena Sofer) fingendo di addormentarsi sul divano; lo stilista, da solo, è turbato da qualcosa fino alle lacrime. Il confronto tra Jack Finnegan (Ted King) e Sheila Carter (Kimberlin Brown) rivela una verità: i due in passato sono stati amanti quando lei lavorava nello stesso ospedale di Li (Noemi Matsuda). Jack ha finto poi di adottare con la moglie il figlio nato dall’infedeltà. Sheila, in cambio del suo silenzio, lo intima a non frapporsi tra lei e Finn (Tanner Novlan), altrimenti ne pagherà il prezzo.