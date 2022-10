Beautiful, anticipazioni 24 ottobre 2022: Eric spiega a Quinn perché è così “freddo”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 24 ottobre 2022

Steffy è in partenza per San Francisco sul jet privato della Forrester Creations con Hope, sebbene lasciare la famiglia in questo momento la impensierisca. Finn è sorpreso che Jack voglia che lui incontri Sheila, ma per il padre questo sarebbe l’unico modo per liberarsi della Carter.

Eric spiega a Quinn i reali motivi della sua passata freddezza: soffre di disfunzione erettile e niente sembra riuscire a risolvere il disturbo che non solo lo imbarazza, ma gli rende impossibile donare alla moglie la passione che merita. Intanto Carter informa Brooke e Ridge che Eric ha rinunciato al divorzio, riprendendo in casa Quinn.