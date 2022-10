Beautiful, anticipazioni 27 ottobre 2022: “Cosa ci fa lei qui?”

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 27 ottobre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sconvolta dal fatto di trovare Sheila (Kimberlin Brown) in casa e, soprattutto, con in braccio Hayes. La sua reazione è furente: è la donna che ha quasi ucciso sua madre! Finn (Tanner Novlan) si sente in colpa per aver tradito la fiducia della sua compagna, mentre Sheila prova a convincere Steffy con il proprio punto di vista. Intanto, Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) rispondono fermamente a Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) difendendo la propria libertà decisionale riguardo al loro matrimonio.