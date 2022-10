Beautiful, anticipazioni 29 ottobre 2022: Steffy non cambia idea su Sheila

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 29 ottobre 2022

Dopo lo schiaffo ricevuto da Steffy, Sheila se ne va. Jack la raggiunge in albergo, insistendo che lei ora mantenga la sua parte del patto e se ne vada. Ma, come era facilmente prevedibile, l’aver incontrato Hayes e Finn ha reso la Carter ancora più decisa a far parte delle loro vite.

Il confronto tra Finn e Steffy porta il medico ad ammettere di sperare che Sheila possa essere cambiata: sua moglie resta però ferma sulle proprie posizioni, spaventata all’idea che Sheila avrebbe potuto rapire Hayes. Per Steffy concedere qualcosa a Sheila significa soltanto spingerla a chiedere di più. Finn decide di dormire nella dependance.

Steffy informa Ridge dell’accaduto, mentre Finn fa lo stesso con Paris quando la ragazza scopre che si è sistemato nella dependance. Intanto Quinn cerca di distrarre Eric dal suo problema di impotenza, ma l’uomo sembra troppo depresso per via della propria condizione.