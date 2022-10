Beautiful, anticipazioni 31 ottobre 2022: Finn si confida con Paris

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 31 ottobre 2022

Eric pensa che priverà per sempre Quinn di una vita sessuale appagante, mentre la designer è decisa a non farsi respingere dal consorte, esortandolo ad avere una visione meno drammatica della sua condizione di impotenza.

Ridge è molto deluso da Finn, che si sente in colpa nei confronti di Steffy. Quest’ultima crede alla buona fede del marito ma ritiene di non poter rischiare con Sheila, per il bene dei suoi figli.

Paris raccoglie le confidenze di Finn. Wyatt interrompe un dialogo tra Carter e Quinn, speranzoso che la madre non getti al vento la nuova opportunità con Eric.