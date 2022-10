Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2022: il ritorno di Sheila sconvolge i Forrester

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 8 ottobre 2022

I Forrester sono sconvolti quando Finn si presenta accompagnato da Sheila e con sdegno insistono che lei se ne vada, convinti abbia avvicinato il medico solo per poter intrufolarsi alla festa e provocarli. Finn è smarrito di fronte al loro atteggiamento. Jack Finnegan sembra però sapere esattamente cosa sta succedendo.

I Forrester sono increduli di fronte alla rivelazione di Finn: Sheila è la sua madre biologica. Jack ammette di esserne al corrente, spiegando a Li e al figlio che Sheila lo ha contattato anni prima. I Forrester sono certi si tratti di una nuova manipolazione di Sheila e Ridge arriva anche a chiedersi se lei e i Finnegan non siano coinvolti, fin dall’inizio, in un piano fraudolento ai danni di Steffy. Finn e i genitori assicurano di non saperne niente e così i Forrester decidono, tra le proteste di Sheila, di rivelare loro il passato che lega la Carter alla loro famiglia. I suoi crimini vanno dall’aver minacciato di morte la vita di un neonato Thomas all’aver provato ad uccidere Stephanie in più di un’occasione: annegandola, avvelenandola e puntandole contro una pistola.

Steffy, affranta e rabbiosa, rivela a Finn di aver creduto sua madre Taylor morta per anni, grazie al fatto che Sheila le ha sparato. Sheila ribatte di essere stata in prigione e di non aver mai attentato volutamente alla vita di Taylor. Brooke interviene sostenendo che la psichiatra l’ha protetta quella notte, in quanto Sheila voleva sparare a lei ed entrambe; alla fine, sono state ferite dalle pallottole. Un flashback ripropone la scena di quella sparatoria, avvenuta venti anni fa.

Katie e Donna si trovano a smistare delle foto di famiglia per un album da regalare ad Eric e si imbattono in una foto di Sheila, sopravvissuta all’epurazione che, negli anni, i Forrester hanno fatto di ogni traccia della sua presenza passata. Donna e Katie, sebbene non presenti in città negli anni in cui Sheila era parte dei Forrester, ricordano le storie su di lei che era solita raccontare loro Brooke…