Beautiful, puntate americane: Brooke e Liam non oserebbero… oppure sì?

Nelle recenti puntate americane di Beautiful, il matrimonio tra Ridge e Brooke Forrester sembra arrivato al capolinea: la coppia, dopo mesi di separazione, si era ricomposta, sebbene le cose tra i due non fossero ancora tornate alla normalità. Ed ora l’inganno di Thomas Forrester, che ha incastrato la matrigna per una chiamata ai servizi sociali contro di lui, sembra aver dato l’ultimo strappo ad un rapporto già in bilico.

Ovviamente, ad oggi, la Logan non sa che Ridge pensa che lei abbia agito alle sue spalle contro Thomas, anche perché lo stilista – sperando che la moglie confessasse – si è guardato bene dal parlarne: altrimenti come trascinare avanti questo equivoco che lo ha spinto a rivolgersi all’ex moglie Taylor Hayes…

Beautiful, anticipazioni americane: Bill torna a farsi vedere da Brooke

Quest’ultima, nonostante le belle parole sul “meritare di meglio”, ha finito nuovamente per credere alle fasulle dichiarazioni d’amore di Ridge, che già coglie ogni istante per pensare a Brooke. Insomma, gli ingredienti per una nuova clamorosa delusione per Taylor ci sono tutti, ma questo sembra essere il costante trattamento che gli autori da anni riservano al suo personaggio!

Intanto la notizia della fine tra Ridge e Brooke è arrivata alle orecchie di Bill Spencer, il quale aveva appena finito di dichiarare amore a Katie Logan, sostenendo di rivolerla. La donna, sospettando di essere solo un ripiego perché la sorella non è disponibile, ha giustamente declinato (forse) per l’ultima volta. Pochi istanti e l’editore era già alla porta di Brooke per consolarla e assicurarle che Ridge stavolta non sarebbe tornato e che, in ogni caso, continuerebbe solo a deluderla.

Beautiful, trame americane: tutti amano Brooke

Brooke, aggrappata ancora alle speranze, lo ha spinto ad andarsene, ma solo l’intervento di Liam Spencer ha convinto Bill a battere in ritirata. Allontanato dal figlio, Bill deciderà comunque di neutralizzare la concorrenza: sì perché tutti vogliono Brooke e in panchina c’è anche Deacon Sharpe. Bill riterrà di intimare all’uomo di stare alla larga dalla Logan in un momento così vulnerabile, pensando che Brooke possa essere debole di fronte ad una corte serrata da parte del padre di sua figlia Hope. Ma è davvero da Deacon che Bill, incapace di dimenticare Brooke, deve difendersi?

In fondo c’è già un un uomo che al momento disprezza Brooke – ovvero Thomas – ed è l’eccezione che conferma la regola (sebbene in passato abbia avuto un’infatuazione per lei). Tutti gli altri, dunque, sono liberi di venerare l’indimenticabile Logan: Ridge, che sicuramente si pentirà di averla lasciata, Eric (impegnato con sua sorella Donna, ma fan numero uno della maggiore delle sorelle), Bill (una volta la disprezzava, ma ormai è incapace di togliersela dalla testa) e infine Deacon, tornato in città ancora in preda all’antico amore per lei. Noterete che manca un nome alla lista: Liam!

Beautiful, spoiler USA: Liam è riconoscente nei confronti di Brooke

Occhio: nessuna anticipazione segnala l’impensabile, ovvero che tra Brooke e Liam possa scattare qualcosa, eppure la suggestione da qualche mese è avvertita dai telespettatori d’oltreoceano. Le scene tra nuora e genero si sono moltiplicate, così come l’intesa su ogni argomento: in primis l’avversione per Thomas e la convinzione che Hope non sia in grado di proteggersi dallo stilista. E, di recente, c’è stato un significativo dialogo in cui Liam ha assicurato a Brooke il suo affetto e la riconoscenza per essere sempre presente a guardargli le spalle.

Troppo poco per cedere a delle compromettenti ipotesi, ma la stessa Brooke ha sempre detto di essere persa quando è lontana da Ridge e che è in quei momenti che compie degli errori. Dall’altra c’è Liam, pronto a fare passi falsi qualora Hope superi il limite con Thomas (o almeno sembri farlo, perché il costante equivoco è un tema caro agli sceneggiatori). Insomma, che Bill sia solo lo specchietto per le allodole che qualcosa altro di ben più succulento stia per succedere? In una trama il cui finale sembra già scritto dall’inizio, rappresenterebbe la sola possibilità per una vera grande sorpresa!

Intanto veniamo alle anticipazioni certe: Brooke cercherà di trovare delle risposte che spieghino il comportamento di Ridge per lei così incomprensibile e sarà supportata proprio da Hope e Liam. Nuora e genero, però, condividono già un segreto, sebbene non sordido: devastata dalla decisione di Ridge, Brooke è stata tentata dall’alleviare il dolore nell’alcol e solo l’intervento di Liam l’ha fermata. La Logan ha poi chiesto al giovane Spencer di non parlare a nessuno, neppure q Hope, della sua “quasi ricaduta”…