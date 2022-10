Beautiful, anticipazioni dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre 2022

Steffy è ancora molto adirata con Finn per aver permesso a Sheila di vedere lui e il loro figlio. Nel frattempo, Paris e Zende flirtano. Eric, umiliato dalla sua impotenza sessuale, rifiuta ogni tentativo di Quinn per superare il problema. Steffy discute con Ridge su come Finn abbia tradito le loro aspettative lasciando che Sheila conoscesse suo nipote.

Finn, impressionato dal fatto che sua moglie non riesca più a guardarlo in faccia, si sfoga con Paris, che si mostra molto comprensiva. Ridge cerca di calmare Steffy, ancora terrorizzata al pensiero che Sheila potesse rapire suo figlio per una vendetta finale alla famiglia. Paris nota l’agitazione di Finn; lui la informa che Steffy vuole parlargli prima dell’appuntamento in tribunale per depositare il certificato di matrimonio. Paris lo rassicura ma poi, preoccupata, ne parla con Zende.

In ufficio, Carter vuole sapere da Quinn come sia andato il ritorno a casa; anche Wyatt vuole saperlo e ammonisce la madre di non rovinare tutto. Finn si scusa ancora con Steffy per aver permesso a Sheila di entrare a casa loro per vedere il nipotino, ma Steffy non se la sente di andare in tribunale finché quella donna non sarà uscita dalle loro vite.

Spoiler Beautiful: Quinn parla a Shauna dell’impotenza di Eric

Finn è molto amareggiato e Paris cerca di sostenerlo e di aiutarlo con i suoi consigli. Quinn rivede Carter, il quale si accorge che qualcosa la turba, ma lei non gli spiega il motivo; lo confida invece a Shauna: Eric non riesce ad avere rapporti fisici con lei per una disfunzione erettile.

Steffy e Finn fanno pace dopo che lui ha permesso a Sheila di entrare in casa loro e tenere in braccio Hayes. Finn ha capito che Steffy è irremovibile sull’argomento, quindi resta scioccato quando Sheila si ripresenta da loro in assenza di Steffy. Sheila si presenta di nuovo a casa di Finn e sviene, lui chiama subito i soccorsi e la porta in ospedale.

Eric, dopo aver ascoltato una conversazione tra Quinn e Shauna, capisce quanto la moglie sia legata ancora a lui, nonostante i suoi problemi sessuali non siano ancora stati superati.

Ridge e Brooke sono in fibrillazione per la presenza di Sheila nella vita di Steffy e sono pronti a intraprendere qualunque iniziativa pur di cacciare la donna che tanto male ha fatto alla famiglia Forrester.