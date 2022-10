Beautiful: qualcuno ha incastrato Brooke? Anticipazioni americane

Beautiful, spoiler USA: chi ha denunciato Thomas?

Nelle puntate americane di Beautiful, cresce il mistero sull’identità della persona che ha segnalato Thomas Forrester ai servizi sociali. Come vi avevamo riportato, infatti, lo stilista ha ricevuto la visita delle autorità sui minori dopo una segnalazione anonima che ha denunciato una situazione di pericolo per Douglas Forrester a causa del suo stesso padre.

Il fatto è avvenuto dopo un duro confronto tra Thomas e Brooke, con la matrigna sconvolta dall’aver trovato il figliastro intento a fare una cosa per lei gravissima: tagliare una mela con un coltello mentre Douglas era nelle vicinanze. Un gesto sconsiderato che – come la Logan ha sottolineato – Liam e Hope non avrebbero mai fatto: a suo dire, sono loro i genitori del bambino e Thomas dovrebbe limitarsi a chiedere magari più tempo con il figlio, ma mai dovrebbe averne la titolarità domiciliare.

Dopo settimane di crescente tensione, dunque, la situazione si è fatta molto problematica con Brooke, decisa a riportare Douglas da sua figlia anche a costo di rivolgersi ai servizi sociali. Questo è quanto la donna ha affermato a Ridge, al quale ha descritto la paura provata di fronte all’invettiva di Thomas (il ragazzo, durante la discussione, ha avuto la colpa di tenere il coltello in mano, gesticolando: comportamento che, sposato alle dure parole contro la Logan, hanno finito per far sentire quest’ultima minacciata).

Beautiful, trame americane: Brooke ha mentito a Ridge?

Ridge è intervenuto, provando a calmare gli animi, in particolare interrogando il primogenito sulla questione: per Thomas è stata la riprova di come il padre finisca sempre per dare priorità a sua moglie piuttosto che ai suoi stessi figli, nonostante Brooke continui a dare prova di disprezzare i suoi discendenti di primo letto.

L’inaspettata visita dei servizi sociali ha fornito a Thomas la palla al balzo per muovere accuse contro Brooke: deve essere stata lei, visto che ne aveva anche manifestato l’intenzione al consorte. Ridge, tuttavia, non ha voluto crederci, rincuorato dal fatto che la moglie lo abbia negato. Tuttavia, di fronte all’insistenza di Thomas, Ridge, assieme al figlio, si è rivolto ad un amico che lavora per i servizi sociali, il quale dietro loro insistenza ha concesso di fare una cosa in realtà proibita: far ascoltare loro l’audio della segnalazione. Ecco che alle orecchie di Ridge non è sfuggita la voce di Brooke intenta a muovere denuncia contro Thomas, contrariamente a quanto gli aveva dichiarato.

Per Ridge, il pensiero che Brooke gli abbia mentito e abbia agito alle sue spalle sarà gravissimo e il sentimento peggiorerà quando lei continuerà a negare. Le anticipazioni, ad oggi, non chiariscono se lo stilista informerà Brooke della registrazione (in fondo l’ingrediente dell’equivoco e del non detto è da tempo caro agli autori). Fatto sta che Ridge deciderà di cedere alle esortazioni di Thomas e Steffy e raggiungerà Taylor Hayes ad Aspen.

Beautiful, news americane: Ridge e Taylor insieme ad Aspen

Come vi avevamo riportato, infatti, la psichiatra ha deciso di fare un passo indietro nei confronti dell’ex marito, non volendo vestire i panni che, al tempo della loro relazione, accusò appartenere a Brooke, ovvero quelli della rovinafamiglie costantemente impegnata a distruggere il loro matrimonio. Taylor ritiene di essere diversa ed è decisa a rispettare quell’unione, sebbene ritenga porterà sempre e solo dramma e infelicità nella vita di Ridge.

La meta di Aspen è stata proposta da Steffy, decisa a permettere alla madre di schiarirsi le idee e convinta che Taylor non debba rinunciare a Ridge, ma, anzi, moltiplicare gli sforzi per mostrare all’uomo quanto sia lei la donna che veramente ama e a cui appartiene. L’occasione si è presentata quando Bill Spencer ha contattato Steffy, informandola dell’intenzione di voler mettere in vendita il suo chalet ad Aspen (che avevamo visto nelle precedenti “esterne” nella località del Colorado): consapevole di quanto la proprietà piacesse alla ragazza, ha voluto darle un vantaggio, permettendole di valutare un’offerta prima di immettere l’immobile sul mercato.

Ridge e Taylor, ad Aspen, avranno modo di passare del tempo insieme e di avvicinarsi ulteriormente. L’interprete dello stilista, Thorsten Kaye, ha così spiegato:

Ridge e Brooke hanno l’abitudine di ferirsi a vicenda, anche inconsapevolmente, per cui a lui sembrerà possibile che Brooke gli stia mentendo, considerando anche le prove contro di lei. Così penserà che stare con Taylor sia ciò che gli serve al momento. Più che un fuggire da qualcosa, sarà un correre verso qualcosa. Di certo è difficile scegliere, sono entrambe donne audaci e bellissime, è come essere indecisi tra una Ferrari e una Lamborghini.

Beautiful: è stata davvero Brooke a segnalare Thomas ai servizi sociali?

In tutto questo però, monta una domanda: è stata davvero Brooke a fare la segnalazione? Sembra decisamente troppo semplice e, oltre all’equivoco e al non detto, manca ancora un altro ingrediente immancabile nelle crisi tra Ridge e Brooke: l’interferenza esterna, che faccia da capro espiatorio e che, una volta smascherata, cancelli i problemi che la coppia aveva anche prima del suo intervento in vista dell’inevitabile ricongiungimento. Che questa forza esterna possa essere… lo stesso Thomas?

Vediamo come si arriva a questa deduzione. Diverso tempo fa non era sfuggito un accadimento all’apparenza innocuo, ma fin da subito sospetto come papabile fonte di problemi: Douglas aveva scherzosamente preso in giro Eric usando una app per cellulare in grado di imitare qualsiasi voce. In quell’occasione il bambino aveva utilizzato l’imitazione perfetta della voce di Donna Logan. Ora è sospetto che proprio la voce di Brooke sia la prova regina contro di lei. E se qualcuno avesse usato proprio quest’app per incastrarla? Che Thomas si sia spinto a mettere in pericolo la sua chance con Douglas pur di mettere i bastoni tra le ruote alla matrigna?

Beautiful: la verità sulla denuncia a Thomas sarà inaspettata?

Anche questo, tuttavia, sarebbe un risvolto abbastanza prevedibile: da sempre Thomas, in particolare dal suo recast con il talentuoso Matthew Atkinson, è usato come antagonista, prima di Liam e Hope, ora di Brooke. Ma a cosa sarebbe servito spendere due anni di tempo per una redenzione se adesso dovesse ricadere nello stesso errore? Solo ad aver salvato Liam e Bill dalla prigione? Se fosse stato Thomas, è piuttosto prevedibile che verrà presto o tardi scoperto: sua madre perderebbe nuovamente l’amore della sua vita, lui il rispetto del padre e, soprattutto, il figlio che era riuscito a riconquistare…

Dunque c’è sempre la possibilità, per quanto remota, che la rivelazione che attende il pubblico americano sia diversa: dietro a tutto potrebbe esserci qualcun altro?