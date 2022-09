Beautiful: i servizi sociali da Thomas, chi li ha chiamati? Anticipazioni americane

Spoiler USA Beautiful: Thomas e la custodia del figlio Douglas

Nelle puntate americane di Beautiful, la storyline sulla custodia di Douglas Forrester avrebbe dovuto rappresentare una trama concentrata sul rapporto tra il bambino e suo padre Thomas, nonché l’occasione di una storia diversa dai triangoli amorosi per Liam e Hope Spencer. Per il momento, però, la questione sembra aver assunto la forma di un escamotage per alimentare ulteriormente le tensioni nel matrimonio tra Ridge e Brooke Forrester, così da nutrire di argomenti il triangolo di cui sono di nuovo protagonisti con Taylor Hayes.

Tra l’altro, i comunicati ufficiali avevano anticipato per l’estate americana un nuovo amore per Thomas, ma, essendo ormai in autunno, possiamo confermare che di questo nuovo amore non c’è stato traccia. Anzi, gli autori sembrano accarezzare l’idea di insistere ancora col sentimento che il primogenito di Ridge prova per Hope, con tanto di solito dilemma: è amore rispettoso o rischia di essere di nuovo ossessione?

Quest’ultima ipotesi è quella presa in considerazione da Brooke e Liam, certi che il ragazzo voglia soltanto manipolare la giovane Logan: per loro, Douglas gli serve solo per avvicinarsi ad Hope e per creare problemi tra Ridge e la matrigna. Tali accuse non fanno altro che alimentare la rabbia di Thomas nei loro confronti: il ragazzo è sempre più deciso a riprendersi il ruolo di genitore principale di Douglas, ma per amore.

Beautiful, trame americane: nuove tensioni tra i Forrester

Lo stilista, che ha ancora Hope nei suoi pensieri, vorrebbe riavere il figlio senza far soffrire la Logan junior, ma è risoluto a non cedere sul fatto che il bimbo debba vivere principalmente da lui e che siano Hope e Liam ad interpretare il ruolo di “genitori del fine settimana”. E Thomas lo ha messo in chiaro, di fatto non riconsegnando più Douglas dopo averlo portato con sé a casa di Eric, dove si sono trasferiti.

La situazione per ora non si è spinta nelle aule dei tribunali, ma i due fronti sembrano non riuscire (o non voler riuscire) a trovare un compromesso. Sarà dunque inevitabile rivolgersi ad un giudice?

La questione ha incendiato le nuove tensioni tra le due famiglie di Ridge: in particolare, Steffy e Thomas sono decisi a far riunire i loro genitori, certi che il padre continuerà solo a soffrire con Brooke. La loro ostentata caparbietà ha finito per innervosire anche gli stessi Ridge e Taylor, sebbene questi ultimi abbiano sempre finito per considerare con affetto tale desiderio dei figli, consapevoli che in passato la fine della loro famiglia unita abbia lasciato in loro cicatrici profonde.

Beautiful, news americane: Brooke non si fida di Thomas

In particolare Ridge ha voluto fare ammenda con Steffy e Taylor, riconoscendo il proprio egoismo, che in passato lo ha portato a non dare troppe certezze alla psichiatra (che era sua moglie). Ridge ha inoltre chiesto loro scusa per aver voltato le spalle quando Taylor riemerse dopo anni e decise di stare con Brooke, con la quale – va detto – stava crescendo Hope e R.J. (quindi, qualsiasi decisione avrebbe comunque deluso qualcuno). Lo stilista, insomma, ritiene di essere l’artefice dei problemi che in passato hanno portato Thomas a perdersi.

Brooke, dal canto suo, non ha mai ripreso a fidarsi di Thomas, non se la sua spinta verso Douglas minaccia la felicità di Liam, Hope e Beth, a cui ormai il piccolo secondo lei appartiene. La Logan, insomma, è decisa a sottolineare che Thomas sarà sempre instabile e incapace di proteggere Douglas. Taylor, dal canto suo, è arrivata ad usare le accuse di Brooke a proprio favore: se Thomas era davvero così tanto disturbato, si potrebbe ritenere in tribunale che non fosse lucido quando gli sono stati fatti firmare dalle Logan i documenti di custodia congiunta…

Insomma, gli spunti per un dura battaglia in tribunale potrebbero esserci tutti, ma gli autori, per ora, sembrano più interessati a focalizzarsi sulle conseguenze per Ridge, Brooke e Taylor. In particolare, un duro confronto tra Brooke e Thomas porterà la Logan a sentirsi minacciata da parte del figliastro: un vero e proprio stato di pericolo che lei comunicherà al marito.

Beautiful, puntate americane: il coltellino di Thomas, Brooke minacciata?

Entrando nei dettagli, Brooke si presenterà a casa di Eric, intenzionata ad affrontare Thomas affinché smetta di aiutare Steffy a spingere Ridge verso Taylor. Soprattutto, la donna vorrà riportare Douglas in quella che dovrebbe essere la sua casa, ovvero lo chalet di Liam e Hope nella proprietà di Brooke stessa.

La conversazione è ovviamente degenerata quando la Logan ha accusato Thomas di usare suo figlio e lo stilista ha colto l’occasione per vomitare su Brooke le ragioni del suo astio, imputando a lei e alle sue passate crociate contro il matrimonio dei suoi genitori il ruolo di fonte dei suoi problemi passati.

Il vero protagonista del confronto sarà però un coltellino con cui Thomas starà sbucciando la frutta all’arrivo di Brooke: la Logan lo rimprovererà per il fatto di usare l’oggetto con Douglas nella stessa stanza, scelta che Hope non si sognerebbe mai di fare. Durante l’astioso dialogo, quel coltellino resterà nelle mani di Thomas mentre il ragazzo continuerà a gesticolare, usando anche l’oggetto affilato per puntualizzare le sue parole. Questo accenderà le paure di Brooke, che riterrà che Thomas lo abbia brandito volutamente per minacciarla!

Beautiful: è stata Brooke a segnalare Thomas ai servizi sociali?

Dopo il resoconto della moglie, Ridge affronterà Thomas, che se la prenderà con il padre, che continua a difendere e giustificare Brooke. I due saranno tuttavia sorpresi quando alcune persone di presenteranno alla porta di Eric: assistenti dei servizi sociali, decisi ad interrogare Thomas. Ridge difenderà subito il figlio nel suo ruolo di padre, ma, ovviamente, verranno mossi dei sospetti in direzione di Brooke. Ridge contatterà subito la moglie per chiederle se sia stata lei a fare una segnalazione alle autorità contro Thomas.

Come spiega Thorsten Kaye, interprete dello stilista, “Ridge ama Brooke e ciò significa che si fida di lei. Così quando la moglie negherà di avere a che fare con la questione, lui sarà incline a crederle“. Tuttavia, per venire a capo della questione, Ridge si rivolgerà ad una sua conoscenza per ottenere le risposte ai suoi interrogativi. Scoprirà che è stata Brooke a segnalare Thomas? Oppure l’autore della denuncia è qualcun altro?

Intanto Taylor sembrerà voler fare un passo indietro per quanto riguarda le sue rinnovate ambizioni d’amore nei confronti di Ridge e così Steffy deciderà di organizzarle un soggiorno ad Aspen, in Colorado, per farle schiarire le idee. Come vi avevamo riportato, la località montana farà prestissimo da sfondo ai nuovi sviluppi tra Ridge, Taylor e Brooke!