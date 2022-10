Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge Forrester apparirà deciso nell’iniziare un nuovo capitolo della sua vita accanto a Taylor Hayes. Dopo aver spiazzato la moglie Brooke, chiudendo il loro rapporto dopo mesi di crisi, lo stilista e la sua ex hanno trascorso un momento di passione, sebbene l’uomo sia successivamente apparso assorto in cupi pensieri, sicuramente indirizzati alla consorte.

Per quanto, infatti, Taylor abbia deciso di credere alle dichiarazione d’amore di Ridge, appare evidente che ad oggi la mossa di quest’ultimo sia sembrata dettata più dalla rabbia nei confronti di Brooke, rea di aver chiamato alle sue spalle i servizi sociali nel tentativo di strappare Douglas a Thomas.

Beautiful, trame americane: Taylor compra una casa

Ovviamente Ridge non ha mai formulato quest’accusa alla Logan, né specificato di aver sentito la sua voce con le proprie orecchie. Altrimenti, come trascinare a lungo il classico malinteso? Già, perché – come vi abbiamo riportato da tempo – l’autore della telefonata è stato lo stesso Thomas che, appreso che la matrigna aveva minacciato proprio di coinvolgere le autorità (in quanto aveva sorpreso Thomas sbucciare una mela con il coltello in presenza di Douglas), ha usato una app di gioco del figlio per camuffare la propria voce e renderla identica a quella di Brooke.

Quando la verità verrà fuori, è abbastanza scontato che Ridge rivedrà le proprie decisioni, ma intanto Taylor vedrà un roseo futuro davanti a loro. Per questo motivo la psichiatra farà una sorpresa allo stilista: comprerà una casa!

Beautiful, spoiler USA: la casa sulla spiaggia cambia proprietà

Avendo vissuto ospite di Steffy da quando è tornata a Los Angeles, sarà il momento di trovare un posto tutto suo, specie ora che si appresta ad una vita di coppia. La scelta dell’abitazione, tuttavia, non sarà casuale, ma molto speciale per il suo passato con Ridge: Taylor comprerà da Bill Spencer la casa sulla spiaggia, quella dove da tempo ormai abita Wyatt.

I fan storici di Beautiful ricorderanno che, sebbene negli anni siano stati in molti a vivere lì, fu proprio Taylor l’iniziale proprietaria dell’immobile e fu proprio lì che lei e Ridge vissero nel primo periodo del loro secondo matrimonio (quello duraturo). Successivamente si trasferirono nella villa che fu per anni il nido della loro famiglia e quindi la casa sulla spiaggia, al momento della “apparente” morte di Taylor, entrò a far parte delle proprietà della famiglia Forrester fino ad essere acquisita da Bill molti anni dopo.

Beautiful, news americane: Wyatt che fine fa?

La mossa, da un punto di vista narrativo, è quella di ripescare un posto speciale nel passato di Ridge e Taylor, ma allo stesso tempo permette alla produzione di continuare ad utilizzare uno dei (sempre meno numerosi) set, facendo però sloggiare Wyatt.

Forse apprenderemo che il giovane Spencer ha lasciato Los Angeles? O avremo una spiegazione ancora più vaga? Fatto sta che questo conferma che per il figlio di Bill, di fatto, sia avvenuta un’uscita di scena. Nonostante la produzione lo abbia sempre negato, le apparizioni di Darin Brooks nei panni di Wyatt si sono sempre più ridotte, mentre quelle di Katrina Bowden (Flo Logan) si sono totalmente arrestate da più di un anno.

Certamente l’uscita di scena di Rena Sofer (Quinn Fuller) non lascia ben sperare per un ritorno in primo piano di suo figlio nelle vicende della soap, almeno non nel prossimo futuro.