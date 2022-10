Beautiful: in America il “solito” triangolo, quanto durerà?

Il revival del triangolo tra Ridge e Brooke Forrester con Taylor Hayes continua ad essere la linea narrativa di punta (e pressoché unica) nelle puntate americane di Beautiful: ciò ha richiesto che lo stilista, dopo anni, tornasse a guardare con occhi diversi l’ex moglie, che Taylor gettasse al vento i buoni propositi di una nuova vita e che i loro figli, Steffy e Thomas, diventassero improvvisamente ossessionati da un possibile ricongiungimento tra i loro genitori, al grido del “torna a casa papà” più volte indirizzato a Ridge, come se fossero di nuovo degli adolescenti che vivono con mamma.

Taylor, in realtà, sembrava pronta a mettere una parola fine all’incertezza, resasi conto di essersi fatta catturare di nuovo dal ciclo eterno con Ridge e Brooke, cosa che si era ripromessa di non fare al momento del ritorno a Los Angeles. Il breve soggiorno con Steffy ad Aspen, in fondo, sarebbe dovuto servire proprio a questo: fermarsi e realizzare di non voler essere in alcun modo quello che Brooke era stata negli anni del suo matrimonio con Ridge.

Beautiful, trame americane: Taylor riluttante ma poi…

Di fronte alle lacrime con cui Taylor ha espresso la propria stanchezza nel prestarsi a queste dinamiche, anche Steffy sembrava essersi arresa. Ma poi, qualcosa è cambiato: Ridge si è presentato ad Aspen, giurando di amare solo Taylor e di voler stare con lei. La psichiatra, tuttavia, si è rifiutata, certa che l’uomo sia stato spinto da un nuovo problema con Brooke e che cerchi solo una pace temporanea prima di tornare con la moglie. Desiderando essere la sua sola scelta e ritenendo di meritare di più che un marito a metà, Taylor ha dapprima respinto Ridge, che, tuttavia, l’ha poi baciata.

Lo stilista, va detto, ha inizialmente mentito spudoratamente a Taylor, affermando che niente di diverso fosse accaduto con Brooke e poi, incalzato da una riluttante Taylor, ha ammesso come qualcosa fosse andato storto, ma poi ha subito insistito sulla volontà di avere un futuro con lei e, così, rimediare alla vita di cui sono stati privati anni fa.

Beautiful: chi ha fatto la segnalazione contro Thomas?

Se seguite le nostre anticipazioni, sapete già quello che è accaduto e che ci sono ottime probabilità che tutto vada a finire come Taylor aveva previsto, saggiamente, prima di crollare di nuovo davanti alle attenzioni di Ridge: la telefonata ai servizi sociali sui minori.

Lo stilista è certo che a fare una segnalazione contro Thomas sia stata Brooke, grazie al messaggio telefonico ascoltato con le proprie orecchie dove la voce della Logan è chiaramente distinguibile. Ridge ha affrontato la consorte, che aveva prima negato senza tuttavia parlarle della nuova prova ai suoi danni, servendo così alla storyline il classico equivoco. Sì, perché le prossime anticipazioni segnalano che Ridge continuerà a non parlarne apertamente né con Taylor e né con Brooke…

Intanto la Logan, appreso che il marito si è recato ad Aspen, si è subito messa in viaggio per raggiungerlo quando ha scoperto che Taylor e Steffy erano lì per valutare l’acquisto dello chalet di Bill Spencer. Brooke è certa che Ridge si sia recato ad Aspen cedendo alle pressioni dei figli e lo vede come vittima dei piani di Taylor, Steffy e Thomas. Quando marito e moglie si ritroveranno faccia a faccia, Brooke sarà smarrita di fronte alla decisione dello stilista di lasciarla per rimettersi con l’ex. Perché, appunto, Ridge non le dirà apertamente di pensare che lei gli abbia mentito sui servizi sociali.

Beautiful, news USA: il sospettato della segnalazione è Thomas, sarà stato davvero lui?

Ma chi potrebbe aver incastrato Brooke? Il sospettato ideale è proprio Thomas Forrester che, usando una app per camuffare la voce, potrebbe aver fatto una segnalazione dopo che Brooke aveva esclamato minacce in tal senso. Ad inserirsi nella vicenda c’è anche Donna Logan, che, desiderosa di difendere la sorella, ha espresso ad Eric le sue critiche sul comportamento di Thomas e Steffy, rei di opporsi all’amore tra il padre e la matrigna. Sarà proprio lei a scoprire la verità su Thomas?

Intanto, va detto, niente per ora ha confermato che Thomas Forrester sia effetticamente la mano nascosta dietro la vicenda, ma è altamente probabile. In tal caso, che Ridge si ritroverebbe a volere di nuovo Brooke e che Taylor finirebbe nuovamente con l’essere scaricata sarebbe una certezza. Insomma, la trama sembra essere già scritta: ci riserverà invece delle inaspettate sorprese?