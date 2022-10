Beautiful: il segreto di Sheila con Jack Finnegan | Anticipazioni italiane

Spoiler Beautiful, trame italiane: la verità sui genitori di Finn

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, verrà rivelato un segreto che unisce Sheila Carter e Jack Finnegan: il padre di Finn, infatti, nasconde da sempre una verità importante, non solo al figlio ma anche a sua moglie Li Finnegan. Insomma, la sua agitazione nei confronti di Sheila non sarà dovuta solo all’instabilità della donna, ma anche al passato che i due hanno condiviso e che la Carter non esiterà ad usare pur di avere l’aiuto di Jack nell’avvicinarsi a Finn e Hayes.

Come emergerà infatti dai loro confronti, Sheila e Jack, in passato, sono stati amanti, in un momento non ben precisato della vita della Carter. Per far combaciare le età di Finn e Steffy si potrebbe supporre che il tutto sia avvenuto mentre Sheila, da latitante, cresceva sotto falsa identità sua figlia Mary, ma in realtà non verranno forniti dettagli che permettano di collocare questi eventi con esattezza.

News italiane Beautiful: Jack dovrà aiutare Sheila ma…

Fatto sta che Sheila lavorava come infermiera nell’ospedale dove Li era medico e aveva finito per intrecciare una tresca clandestina con Jack, in un momento di crisi (motivato dal tempo che Li dedicava alla costruzione della propria carriera). Un errore a cui Jack provò a rimediare quando Sheila rimase incinta: convinta la donna a lasciargli il bambino, Jack adottò insieme ad una inconsapevole Li il frutto del suo tradimento.

Nei prossimi episodi, Jack, spaventato di fronte alla possibilità che la rivelazione possa fargli perdere la stima di Finn e soprattutto il suo matrimonio, acconsentirà ad aiutare Sheila ad incontrare Finn e il piccolo Hayes. Una decisione che causerà diverse difficoltà all’equilibrio coniugale tra Finn e Steffy, la quale prenderà una decisione alquanto drastica…