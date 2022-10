Beautiful, anticipazioni americane: torna Lauren Fenmore, sa già di Sheila?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, si riaffaccerà in scena un altro personaggio del passato: Lauren Fenmore Baldwin. In occasione, infatti, del 50° anniversario della soap opera Febbre D’Amore, i due show creati da William Bell continuano ad incrociarsi con dei cross over, l’ultimo dei quali il mese scorso aveva portato a Los Angeles Nikki Newman. Per i telespettatori di Beautiful che non hanno mai seguito Febbre, in realtà, la comparsata di Nikki è stata alquanto insapore e solo brevemente si è fatto cenno del fatto che la ricca signora è stata sposata in passato a Deacon Sharpe.

Il prossimo incrocio, tuttavia, promette di essere molto più significativo per Beautiful, in quanto, con ogni probabilità, avrà a che fare con Sheila Carter e non sarà legato ad una delle vicende di Febbre, ma esclusivamente alla soap opera dei Forrester (di cui Lauren ha fatto parte a più riprese con un’estesa permanenza pluriennale durante gli anni ’90).

Beautiful, spoiler USA: crossover con Febbre d’amore, torna Lauren!

La lunga storia di avversione tra le due donne ebbe origine in Febbre D’Amore nel lontano 1991, quando Sheila, infermiera a Genoa City, si innamorò di Scott Granger, allora marito di Lauren. La coppia era in realtà in crisi, ma entrambe le donne rimasero incinte del bel medico. Quando Sheila ebbe un aborto, per non perdere l’uomo che amava finse di continuare la gestazione comprando un bambino al mercato nero; pur di avere il figlio di Scott, tuttavia, finì per scambiare in culla i due neonati. Il bimbo che Lauren credeva fosse il suo morì tragicamente mesi dopo.

Ci volle tempo, ma la verità venne a galla: Sheila rapì Lauren, tenendola sua prigioniera assieme alla madre Molly Carter, accortasi della follia della figlia. La vicenda si concluse con un incendio, nel quale apparentemente Sheila perse la vita. In realtà a perire carbonizzato fu un tecnico della luce e Sheila riemerse, viva e vegeta, a Los Angeles, in Beautiful.

Successivamente Lauren e Sheila tornarono ad incontrarsi tra scontri e ricatti: l’ultima volta che si videro fu quando Lauren pensò di aver ucciso la rivale con uno sparo, dopo che la Carter aveva assunto l’aspetto della sua migliore amica con una plastica facciale. In realtà la vicenda è stata di fatto cancellata dal ritorno di Sheila in Beautiful nel 2017: chi era allora la donna morta? Una mitomane? Non lo sapremo mai. Prima di allora, nel 2005, Sheila aveva cercato di uccidere Lauren con una collana imbevuta di veleno, ma, fallendo, piazzò poi una bomba nello yacht su cui Lauren e il suo attuale marito, Michael Baldwin, avrebbero festeggiato la luna di miele.

Beautiful: Lauren Fenmore scoprirà la verità su Sheila?

Se proprio a Febbre, nel 2005, Sheila scoprì dai giornali che Taylor Hayes era viva e che dunque non l’aveva mai uccisa, nessun riferimento invece è stato fatto negli ultimi anni in Febbre riguardo al ritorno di Sheila. Tuttavia, quando Nikki Newman ha incontrato i Forrester, si è dimostrata consapevole delle ultime vicende riguardanti la Carter, compresa la sua recente “morte” per mano di un orso. Possiamo dunque presumere che anche Lauren ne sia a conoscenza e sia convinta che l’arcinemica sia ormai passata a miglior vita.

Nel suo prossimo viaggio a Los Angeles, Lauren avrà modo di scoprire la verità? L’ultima volta che la signora si è vista a Beautiful correva l’anno 2007, per assistere alla sfilata di esordio della Forrester Originals: Lauren si rifiutò di accettare un’offerta di Nick Marone, allora proprietario della Forrester Creations, che stava comprando le maggiori catene di distribuzione per tagliare i Forrester fuori dal mercato. Lauren e le sue Fenmore’s Boutiques si rivelarono fedeli alla famiglia di stilisti!