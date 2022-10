Grande Fratello Vip, anticipazioni di lunedì 10 ottobre 2022

Lunedì 10 ottobre su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello VIP. Negli ultimi giorni, Luca Salatino ha manifestato uno spiccato malcontento che l’ha portato a riflettere sulla sua permanenza nella casa. A seguito di un acceso litigio con Cristina Quaranta, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo in discussione il suo ruolo nel loft di Cinecittà, dichiarando di essere pronto ad abbandonare il gioco definitivamente.

Nella casa è ormai palese l’interesse di Edoardo Donnamaria verso Antonella Fiordelisi. Il giovane volto di Forum ha però a che fare anche con Alberto De Pisis, il quale in più di un’occasione ha rivelato di provare dei sentimenti nei confronti di Edoardo. Occhio dunque a questa interessante dinamica, che potrebbe portare a inaspettati e inattesi risvolti.

Cresce l’attesa anche per il risultato del televoto, che in questi giorni ha chiesto al pubblico di votare il concorrente preferito in una lista di nomi che comprende Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Gegia Antonaci, Sofia Giaele De Doná, Attilio Romita, Alberto De Pisis, Wilma Goich e Pamela Prati. Chi sarà il concorrente che riceverà l’immunità dalle nomination? Per scoprirlo, non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip, che vi aspetta a partire dalle 21.45 su Canale 5.