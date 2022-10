Questa sera su Canale 5 andrà in onda la nona puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste. Nella puntata di oggi ampio spazio sarà dedicato all’intrigato triangolo amoroso che vede come protagonisti Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese.

La ragazza infatti, da qualche settimana legata al volto di Forum, si è vista corteggiare ultimamente da Antonino, il quale non ha fatto mistero di essere attratto dalla modella. Chi non ha apprezzato questo interesse è Edoardo, che già nell’ultima puntata aveva nominato Spinalbese costringendolo alla nomination. Riusciranno ad arrivare a un armistizio i due litiganti?

Sono in arrivo diverse sorprese per Carolina Marconi, che questa sera sarà al centro della scena dopo aver già fatto parlare di sé per i continui battibecchi avuti con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. L’ex concorrente del Grande Fratello 4 racconterà infatti al pubblico la battaglia vissuta sulla sua pelle contro il cancro, che negli anni scorsi l’ha costretta a lunghe sedute di chemioterapia. La donna inoltre riceverà una gradita sorpresa, che l’aiuterà ad affrontare al meglio questo difficile momento.

Cresce l’attesa tra il pubblico per il verdetto del televoto, che questa sera decreterà il preferito del pubblico tra Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà. Chi sarà il concorrente più votato? Per scoprirlo, appuntamento alla diretta di questa sera, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.