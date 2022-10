Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste.

Nelle scorse ore, un nuovo addio inaspettato ha turbato i vipponi presenti nella casa: si tratta di Sara Manfuso, l’ex modella presente nel loft di Cinecittà dal primo giorno e che ieri ha deciso di ritirarsi dal gioco a causa di problemi personali. Con la defezione della trentottenne cassinate, sale dunque a quattro il numero dei concorrenti usciti dalla casa nell’ultima settimana, che conta adesso diciannove inquilini rimasti in gioco.

Spazio anche per l’amore in questa edizione del reality: dopo quasi un mese di corteggiamento, Edoardo Donnamaria sembra essere ormai a un passo dall’aver conquistato Antonella Fiordelisi. La donna infatti, benché abbia sempre negato di provare un coinvolgimento emotivo nei confronti del giovane volto di Forum, nei giorni scorsi si è lasciata teneramente coccolare dal ventinovenne, arrivando a baciarlo in un momento di intimità.

È davvero sbocciato l’amore tra i due? Per scoprirlo, non resta che attendere la messa in onda della sesta puntata del Grande Fratello VIP, che vi aspetta questa sera a partire dalle 21.45 sulla rete ammiraglia di Mediaset.