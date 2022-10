Questa sera su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello VIP. Nella puntata di oggi farà il suo ritorno, a quasi un mese di distanza dal controverso ritiro, il conduttore Marco Bellavia, concorrente tra i più discussi di questa edizione, costretto ad abbandonare il gioco a causa di un malessere interiore che gli ha impedito di affrontare con serenità il percorso nella casa.

Per l’ex presentatore di Bim Bum Bam si prospetta un acceso faccia a faccia con gli altri inquilini del loft di Cinecittà, accusati dal Bellavia di averlo messo in disparte nella dinamiche del gioco.

Spazio anche alla storia, sempre più travagliata, che vede protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, legati da un sentimento che, secondo gli altri vipponi, è destinato a svanire col passare del tempo. Per il momento, entrambi continuano a vivere in simbiosi la permanenza all’interno della casa, benché la gelosia di Edoardo nei confronti di Antonino Spinalbese abbia messo più volte in discussione la stabilità del rapporto.

Infine, attesa per il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi George Ciupilan, Attilio Romita, Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Doná. Chi sarà il concorrente costretto ad abbandonare definitivamente la casa? Per scoprirlo, appuntamento a questa sarà su Canale 5 per una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP.