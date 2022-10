Il paradiso delle signore 7: Ezio dove andrà a vivere? E perché si sfoga con Gloria? Anticipazioni

Nuovo cambio di domicilio in vista per Ezio Colombo (Massimo Poggio)! Qualcuno gli proporrà presto di andare a vivere insieme e lui dovrà decidere se spostare un’altra volta il nido. Il tutto in un periodo sempre più tempestoso della sua vita, per cui cercherà rifugio in Gloria (Lara Komar) che dopotutto è sempre la legittima moglie. Ma andiamo con ordine.

Dopo il rifiuto da parte della Sacra Rota di esaminare la pratica di annullamento del matrimonio di Gloria e Ezio, la situazione di Casa Colombo, dove l’uomo vive con la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e la figlia Gemma (Gaia Bavaro), si è fatta decisamente difficile.

Spoiler Il paradiso delle signore: Umberto Guarnieri contro Ezio Colombo

La ragazza è stata aggredita da un pressante giornalista fuori dal Paradiso e solo l’intervento di Gloria l’ha salvata, mentre due donne bigotte hanno provato a impedire a Veronica di entrare in Chiesa, venendo prontamente allontanate da un più comprensivo Don Saverio (Andrea Lolli).

Proprio su consiglio del sacerdote, Ezio reagirà a questi attacchi andandosene di casa e trasferendosi in una pensione, ma la cosa potrebbe non finire lì… e nemmeno le sfortune di Ezio in questo periodo!

Le anticipazioni ci dicono infatti che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) avrà nuovamente da ridire sul lavoro svolto da Ezio come direttore della Palmieri e non andrà troppo per il sottile nel farglielo notare. Anzi, per via di un permesso accordato alle operaie senza consultarlo prima, Umberto sarà proprio furioso e arriverà ad umiliare il Colombo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Ezio si sfoga con Gloria Moreau

Ezio incasserà ma il nuovo attacco del suo datore di lavoro non lo lascerà indifferente, anche perché è il secondo dopo l’”organza-gate” risolto all’epoca da Matilde (Chiara Baschetti), e cercherà il conforto di una donna molto importante per lui. Attenzione però: non è da Veronica che Ezio Colombo andrà a sfogarsi, ma… da Gloria!

C’è di più: il momento di confidenza tra i due accadrà proprio mentre Gemma e Stefania (Grace Ambrose) appariranno impegnate a pianificare una serata romantica per Ezio e Veronica… Insomma mentre le “figlie” sono convinte che la donna che regna sul cuore di Ezio sia Veronica, lui cercherà le parole di quella che ha sposato vent’anni fa e che ancora porta il suo cognome, anche se tutti la chiamano Gloria Moreau.

Come la prenderà Veronica, che abbiamo già visto impallidire solo per uno sfiorarsi di mani tra Ezio e Gloria nelle ultime puntate? E come andrà a finire questo complicato triangolo?

Trame Il paradiso delle signore 7: Vittorio propone a Ezio di trasferirsi a casa sua

Quel che è certo è che presto Colombo potrebbe cambiare nuovamente indirizzo, ma non per trasferirsi da una delle due donne che lo amano: sarà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), scoperti gli attriti tra Ezio e Umberto e consapevole della sua complicata situazione familiare, a proporre al direttore della Palmieri di trasferirsi a casa sua. Vedremo dunque Roberto Landi (Filippo Scarafia) portare i cornetti anche a Ezio di prima mattina quando piomba a casa del suo principale? Torneremo a parlarne presto!