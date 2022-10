Il Paradiso delle signore anticipazioni: matrimonio impossibile, Ezio lascia casa Colombo! Veronica aggredita, Gloria chi protegge?

A Il Paradiso delle signore, Ezio Colombo (Massimo Poggio) sta per prendere una clamorosa decisione. Tranquilli: non è ancora il momento della “scelta” tra le due donne della sua vita, la moglie mai dimenticata Gloria (Lara Komar) e la compagna attuale Veronica (Valentina Bartolo), ovvero il bivio che tanto appassiona in questo momento il pubblico della fiction daily (che questa settimana ha segnato il record assoluto di share con il 23,31%), ma è comunque una decisione: se ne va da casa Colombo! Ma come si arriverà a questa decisione e soprattutto dove andrà a fare il nido il Colombo? Facciamo un passo indietro…

Per ottenere l’ormai famoso annullamento dalla Sacra Rota del matrimonio tra Ezio e Gloria – ricordiamo che la serie è ambientata nel 1963 dunque il divorzio non è possibile in Italia – lui si è rivolto alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) nella speranza di un aiuto, vista l’influenza della nobildonna su tutta l’alta società milanese incluso il tribunale ecclesiastico.

Il paradiso delle signore 7: Ezio e Veronica, il verdetto della Sacra Rota è negativo

Peccato che nel frattempo siano successe un po’ di cose, in particolare la grazia a Gloria in seguito alla campagna promossa dalla figlia Stefania (Grace Ambrose) con il libro “La madre ritrovata”, e soprattutto le incaute dichiarazioni di Veronica al giornalista Franco Pitton (Daniele Vagnozzi), amico di Marco (Moisé Curia), che nonostante le assicurazioni del rampollo Sant’Erasmo rendono di fatto pubblica la situazione di Ezio e Veronica.

Ed eccoci alla Sacra Rota: il verdetto definitivo sta per arrivare e sarà negativo. Ezio e Gloria resteranno marito e moglie e dunque il matrimonio con Veronica diventerà di fatto impossibile. Ancor più grave: Ezio e Veronica ora saranno ufficialmente concubini e passibili di denuncia penale, perché anche quello nel 1963 era un reato.

Il paradiso delle signore 7, spoiler: anche Gemma in difficoltà!

A parte le conseguenze penali – tecnicamente dovrebbe essere Gloria in qualità di moglie legittima a querelarli ma ciò è assai improbabile – il vero problema si rivelerà la società civile e come spesso accade le prime a farne le spese saranno le donne, in questo caso le Zanatta, madre e figlia…

Veronica verrà infatti aggredita da alcune donne che la accuseranno di condotta immorale, e sarà Gloria a scoprirlo e a rivelarlo involontariamente a Ezio. Ma ancor più grave, anche Gemma (Gaia Bavaro) verrà messa in profonda difficoltà dalle domande con cui i giornalisti la bersaglieranno.

Gloria a quel punto interverrà e, nonostante Gemma sia quanto meno corresponsabile della sua decisione di costituirsi e delle sofferenze che ha patito in carcere, la capocommessa del Paradiso terrà fede alla promessa di guardare avanti e si preoccuperà per lei: chiederà quindi alle altre Veneri di proteggere la Zanatta junior da ulteriori incursioni della stampa.

Trame Il paradiso delle signore: Ezio se ne va di casa

È chiaro però che la situazione non può continuare così e dunque lo stesso Don Saverio (Andrea Lolli) suggerirà a Ezio e Veronica di vivere separati, dando un ulteriore colpo al progetto di famiglia su cui soprattutto Veronica aveva basato tutte le sue speranze di rinascita dopo la morte del marito Bruno (come ci raccontò Valentina Bartolo nella nostra intervista). Ezio accetterà di lasciare casa Colombo?

Ebbene sì: come già anticipato in apertura di post, è proprio questo che succederà. Ezio se ne andrà da casa Colombo, si trasferirà in una pensione e sarà lui stesso a raccontarlo a Gloria. Ma non è detto che questo li porti a riavvicinarsi, quantomeno non ancora… Ne riparleremo!