Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: una grande tragedia entra nelle trame del Paradiso

Spoiler Il paradiso delle signore 7: tutto il Paradiso si mobilita per il Vajont

Il 9 ottobre del 1963 una tragedia si abbatté sulla valle del Vajont: una colossale frana cadde dai fianchi dirupati del monte nel lago artificiale sottostante, straripando oltre la diga e provocando 1917 morti; da sempre Il Paradiso delle Signore ripercorre i grandi fatti storici e infatti nelle prossime puntate questa tragedia sarà al centro delle trame.

La sera del 9 ottobre, nelle case di tutta Italia, il telegiornale riporterà la notizia del crollo di una diga e sarà proprio la tragedia del Vajont. Tutti si mobiliteranno per dare il proprio contributo alle popolazioni colpite dal disastro e vedremo le reazioni dei vari personaggi, sempre sensibili alle questioni sociali: Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) prepareranno derrate di cibo per gli sfollati, mentre Don Saverio (Andrea Lolli) attiverà una raccolta di abiti e coperte – come aveva già fatto in passato insieme a Vittorio (Alessandro Tersigni) per Natale – ma questa volta li spediranno nei luoghi dell’immane sciagura.

Nonostante i mille impegni e le beghe di famiglia che la vedranno sempre più coinvolta, Adelaide (Vanessa Gravina) organizzerà una raccolta fondi al Circolo e incaricherà Fiorenza (Greta Oldoni) di coinvolgere la Banca Guarnieri, ma Umberto (Roberto Farnesi) pretenderà che sia la Contessa in persona a chiedere il suo aiuto sottolineando l’urgenza di sostenere la causa.

Roberto (Filippo Scarafia) inviterà Vittorio a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont indetta dal Comune di Milano; questa sarà una nuova opportunità per il direttore del Paradiso delle Signore per misurarsi con altri pubblicitari e trovare nuova ispirazione.

Sara proprio il suo slogan infatti ad essere scelto per la campagna, ciò grazie ad una frase di Matilde (Chiara Baschetti) che lui utilizzerà (anche se questo significherà uno scontro con lei). Pure Gloria (Lara Komar), infine, deciderà di partecipare all’iniziativa di solidarietà del Paradiso, vedremo attraverso quali modalità.

La prossima sarà insomma una settimana particolare, in cui vedremo la grande famiglia del Paradiso pronta a dimostrare solidarietà per un dramma di vasta scala come quello del Vajont (che, al di là della fiction, è entrato nella storia del nostro Paese).