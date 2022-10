Morgane detective geniale: la seconda stagione dal 4 ottobre su Rai 1 | Anticipazioni

Su Rai al via le nuove vicende di Morgane – Detective Geniale

Dopo il successo della prima stagione, da martedì 4 ottobre 2022 prendono il via su Rai 1 le nuove vicende di Morgane – Detective Geniale, la fiction francese con protagonista Audrey Fleurot nei panni di Morgane Alvaro, una singolare ex addetta alle pulizie dal look eccentrico che – grazie alle sue doti investigative fuori dal comune – viene assunta come consulente di polizia.

Una grande conferma dunque per la serie tv rivelazione dello scorso autunno (seguita da una media di 3.900 telespettatori per uno share del 19%.), che cercherà di bissare il successo del primo fortunatissimo ciclo. Anche questa seconda stagione è composta da quattro prime serate, ciascuna delle quali risolverà un’indagine ben congegnata grazie al geniale intuito di Morgane. Ma alle dinamiche investigative si affiancano quelle private della bizzarra protagonista, madre single irriverente di tre figli (avuti da due uomini diversi): la teenager Tea (in piena crisi adolescenziale), la dolce Chloé e il piccolo Elliot, il quale possiede le stesse capacità della madre.

Morgane detective geniale 2: anticipazioni e novità

Alla Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille, arriva Roxane Ascher (Clotilde Hesme), un’affascinante e caparbia ispettrice incaricata di valutare la qualità del contributo di Morgane alle forze dell’ordine. E l’ispettore Adam Karadec (Mehdi Nebbou), dopo la delusione subita con Morgane nel finale della scorsa stagione, non resterà insensibile allo charme della poliziotta. Ma per Karadec i guai non sono finiti: infatti, Adam viene messo sotto inchiesta da una commissione interna, per fare luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione.

Trasmessa in più di cento paesi nel mondo, questa appassionante e singolare serie tv francese è destinata a continuare ancora a lungo, visto il grande successo confermato dalla seconda stagione. HPI, questo il titolo originale, è la terza serie più vista nella storia della televisione d’oltralpe dopo Dolmen (2005) e Il conte di Montecristo (1998). Definita dalla critica francese “una boccata di ossigeno nella televisione odierna”, la serie oltre all’ottima scrittura può contare sul grande talento della sua protagonista, Audrey Fleurot, la quale riesce a cogliere perfettamente tutti gli aspetti più emozionali, estrosi e umani del suo singolare personaggio.

Allora, siete curiosi di scoprire quali saranno le nuove e geniali stramberie di Morgane? Appuntamento al 4 ottobre su Rai 1 con la prima puntata.