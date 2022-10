Lunedì 10 ottobre va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Sopravvissuti. Ecco anticipazioni e trama dei due episodi della serata:

Episodio 3 – Alla deriva

In barca, dopo la tempesta, i sopravvissuti devono riparare una falla a costo di grandi sforzi. Intanto a bordo serpeggiano le tensioni ed esplodono i primi conflitti. Nel presente, il ritorno alla normalità sembra impossibile. Lea rivede sua sorella Adele e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca riesce a stargli accanto. Marta intanto fa una scoperta sconvolgente che non sa come gestire. Anita non crede alla versione dei sopravvissuti, ma non riuscendo a convincere il suo capo ad aprire un’indagine, decide di agire da sola.

Episodio 4 – Stranieri

I sopravvissuti salvano in mare una donna che sostiene di non ricordare nulla. La sua presenza a bordo aumenta i conflitti tra l’equipaggio. Nel presente, mentre Anita è in caduta libera e rischia la sospensione, i sopravvissuti cercano faticosamente di riprendersi le loro vite. Nino torna a scuola ma scopre che Maia, di cui è ancora innamorato, sta col suo migliore amico. La sua reazione rabbiosa si ripercuote su Titti. Paola scopre che Tano si comporta in modo strano e Lorenzo intanto chiede dei soldi al fratello con tono ricattatorio. Per Luca le cose sembrano andare meglio, tanto che decide di tornare al cantiere. Ma qui fa una scoperta sconvolgente e sparisce senza lasciare traccia.